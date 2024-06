Gigi Becali s-a crucit în direct după ce a văzut România – Belgia 0-2 la EURO 2024! „Doku ăla e de 400 de milioane. Visam eu trofeu, dar ăia te mănâncă!”

. Elevii lui Edi Iordănescu au avut mari bătăi de cap cu vedetele din naționala ”Diavolilor Roșii”, care și-au demonstrat valoarea în fața fundașilor ”tricolori”.

Gigi Becali, impresionat de Jeremy Doku: ”Te mănâncă!”

România a întâlnit o națională rănită, care avea nevoie urgentă de puncte pentru a mai spera la calificarea în optimi. Belgia pierduse primul meci în fața Slovaciei cu 0-1, însă în partida cu ”tricolorii”, Doku, Kevin De Bruyne și Lukaku au făcut spectacol.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit la FANATIK EURO despre evoluția jucătorilor belgieni din partida cu România. Patronul de la FCSB a declarat că nu se aștepta să vadă o asemenea calitate în echipa adversă și a punctat că România nu a avut aproape nicio șansă. În plus, omul de afaceri a revenit asupra obiectivului declarat după victoria de senzație a României în meciul de debut la Euro 2024.

„Cum să poți să faci mai mult? Eu nu mă uit la meciuri internaționale, dar când am văzut cum joacă Doku și Lukaku… ce să le faci? Noi oricum suntem calificați că Belgia bate Ucraina. Dacă mâncăm bătaie, tot suntem calificați. Noi putem să batem Slovacia.

ADVERTISEMENT

Sunt echipe prea tari. Au jucători prea valoroși. Nu ai ce să le faci. Și-au dat viața. Ce să le faci? Ce poți să reproșezi echipei? Nu au valoarea lor. Câteodată merge echipa, ‘domnule avem echipă’. Avem echipă când adversarii au un singur jucător valoros, dar când ăia au câte 4-5 de 200 de milioane de euro unul…

Doku face 400 de milioane. Ce să-i faci lui ăla? După ce am bătut 3-0, am zis: ‘Domnule, dar stai puțin. Eu în mintea mea vreau trofeul’. Ce trofeu? Ăia te mănâncă. Eu am zis lui Mihai (n.r. Mihai Stoica):’ Păi ce se poate, orice! Trofeul’. El îmi zice: ‘Băi, Gigi, tu nu știi fotbal’. E drept, eu știu numai la FCSB.

ADVERTISEMENT

Te mănâncă. Ce să faci? Ne-a salvat Niță. Ce poți să faci? Putea acolo să dea Man gol și să se facă 1-1 și asta era”, a explicat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK EURO după înfrângerea României cu 0-2 în fața Belgiei la Campionatul European din Germania.

România, în cărți pentru calificarea în optimi la EURO 2024!

. Extrema celor de la Manchester City și-a arătat valoarea în fața lui Andrei Rațiu, care cu greu a reușit să oprească acțiunile fanteziste ale tânărului fotbalist belgian, cotat la 65 de milioane de euro conform Transfermarkt.

ADVERTISEMENT

România rămâne favorită la calificarea în optimile de finală. ”Tricolorii” stau bine la golaveraj, iar un egal în meciul cu Slovacia ar trimite naționala lui Edi Iordănescu în fazele superioare ale competiției, unde am putea da peste adversari extrem de puternici precum Franța, Olanda sau Spania.

Gigi Becali, ULUIT de valoarea belgienilor: “VISAM EU TROFEU, cand aia TE MANANCA!”