Gigi Becali s-a dat bătut și renunță la transferul jucătorului din Superliga! Anunțul patronului de la FCSB

, fundașul central al celor de la CFR Cluj. Un mare impediment în calea mutării este însă suma pe care „feroviarii” o solicită în schimbul apărătorului brazilian, considerată mult prea mare de către patronul FCSB-ului.

Gigi Becali, șocat de suma solicitată de CFR pentru Leo Bolgado

, a dezvăluit că Neluțu Varga solicită 800.000 de euro în schimbul lui Leo Bolgado. „Pe Bolgado îl știu, îmi place, dă cu capul, îl iau, cum a fost Szukala. Și a fost bine cu Szukala. Așa și cu Bolgado.

M-a sunat cineva că vrea 800.000. Bă, voi sunteți nebuni? Eu când vreau să scap de un jucător, îl dau gratis. Să zică mersi că îl iau, cum să mai dau și 800.000 de euro? Nu e glumă. Când l-am dat pe Crețu (n.r. Alexandru Crețu, în prezent la Universitatea Craiova), nu i-am dat și bani, 30.000 de euro.

Cum să se facă, dacă cer 800.000 pe un jucător de care vor să scape? Dacă îl dau gratis, îi dau 15.000, contract pe un an, nu-mi convine, ia-ți, bă, banii, îl scoatem din lot”, a afirmat Gigi Becali, conform . Leo Bolgado a evoluat în 13 meciuri pentru CFR în acest start de sezon, fiind integralist în returul contra lui Hacken, primul meci din mandatul lui Andrea Mandorlini.

Leo Bolgado, jucător de bază în primul sezon la CFR Cluj

Leo Bolgado a semnat cu CFR Cluj în vara anului trecut, fiind transferat cu 500.000 de euro de la formația portugheză Leixoes. Acesta a evoluat în 39 de meciuri în stagiunea precedentă, marcând și trei goluri. Brazilianul a câștigat la CFR primul trofeu din carieră, Cupa României Betano, fiind integralist în finala de la Arad contra lui Hermannstadt.

Apărătorul s-a format în academiile cluburilor Cruzeiro și Coimbra, din țara natală, fiind împrumutat în startul carierei la trei grupări din Portugalia, Alverca, Leixoes și Casa Pia. În vara lui 2023, a semnat definitiv cu Leixoes, unde a evoluat timp de un sezon în divizia secundă, înainte de a se transfera la CFR.

