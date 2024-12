Stanciu la Rapid? Gigi Becali a luat „foc” în direct când a auzit de trădarea pe care o pregătește Dan Șucu: „Niciodată în viață!”

Informația zilei, dată în exclusivitate de FANATIK, vine din Giulești, acolo unde . Gigi Becali a intervenit în direct și a răspus veștii că Stanciu este foarte aproape de „alb-vișinii”.

Gigi Becali, nervos după ce a aflat că Stanciu este aproape de Rapid: „Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat când nu știa nimeni de tine..”

Gigi Becali, patronul FCSB, a intrat în direct prin apel telefonic cu Horia Ivanovici și a răspuns informației dată în exclusivitate de FANATIK, conform căreia Nicușor Stanciu a fost ofertat de Dan Șucu și este foarte tentat să accepte transferul la Rapid.

Latifundiarul din Pipera este sigur că Nicușor Stanciu va veni doar la echipa sa, dacă va vrea să revină în România: „Să fie sănătoși dacă ei cred că Nicușor se duce la ei!

Băi, Horia, Nicușor e un om cu caracter prea frumos. Nu se va duce niciodată la ei. Să vedem unde o să vină. Tu unde zici că vine? Hai, să vedem, eu zic că o să vina la FCSB.

Nu e luptă cu Dan Șucu. Asta nu înseamnă că acum o să arunc cu banii. Eu nici cu Bîrligea nu am făcut licitație. Eu eram pregătit să dau trei milioane și omul mi-a cerut două. Am făcut eu vreo licitație? Nu fac, tată, licitație!”, a spus Becali despre lupta cu Dan Șucu pentru Nicușor Stanciu, făcând trimitere la

Gigi Becali: „Stanciu are bani mulți, nu are nevoie de un milion de la Șucu”

„O să vină la FCSB. Stanciu are mulți bani, nu are nevoie de bani și are prea frumos caracter. Nu se va duce la Rapid doar pentru bani. Niciodată în viața ta nu va îmbrăca tricoul Rapidului.

De ce să îmbraci tricoul Rapidului când ai 10 milioane. Pentru ce să te faci de râs pentru încă un milion? Dar nici nu poate să-i dea atât. Pentru ce să te faci de râs? Pentru 500.000 de euro pe an?

Dacă nu ții cont de ăla care te-a luat de acolo de unde nu știa nimeni de tine și te-a ridicat și te-a făcut milionar, apoi Dumnezeu îți dă ‘na na’. Nu vreau să zic mai multe de sărbători, să facă Șucu ce o vrea”, a adăugat patronul „roș-albaștrilor” în direct la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

În urmă cu câteva luni, latifundiarul din Pipera a anunțat că Nicușor Stanciu va reveni doar la FCSB dacă va veni în România, însă, se pare că Dan Șucu este gata să-l deturneze pe căpitanul naționalei României din drumul său spre echipa care l-a lansat în fotbalul european.