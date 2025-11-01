Sport

Gigi Becali s-a enervat și a sunat pentru a-l certa pe jucătorul FCSB-ului, chiar în timpul partidei cu U Cluj: „E prima dată când fac asta”

Gigi Becali a recunoscut că a fost supărat după victoria FCSB-ului, 2-0, cu U Cluj, și a sunat oamenii din staff pentru a-l certa pe unul dintre jucători.
Mihai Alecu
01.11.2025 | 23:39
Ce l-a enervat pe Gigi Becali la meciul cu U Cluj
Patronul formației bucureștene este recunoscut pentru temperamentul pe care îl are, chiar și atunci când echipa sa învinge.

Gigi Becali, reproș pentru Bîrligea după victoria FCSB-ului cu U Cluj

Gigi Becali a intervenit, ca de obicei, după ce FCSB a jucat în SuperLiga, și a spus că a fost enervat de Daniel Bîrligea, pentru că atacantul nu a fost la nivelul fizic dorit în repriza secundă a duelului cu Universitatea Cluj. Omul de afaceri chiar a sunat pe banca tehnică pentru ca atacantul să fie avertizat de faptul că nu joacă la nivelul dorit și urmează să fie înlocuit. De altfel, acest lucru s-a întâmplat, Thiam fiind trimis în locul său pe finalul confruntării.

„Ce dacă am câștigat 2-0, să vă laud? Alergați și jucați fotbal. Ce să iau de la Botoșani, praf de pușcă? Mie îmi e de Rapid, de Craiova, nu de ceilalți. Le-am spus să-i zică lui Bîrligea să alerge, că altfel îl schimb. Asta e prima dată, m-am enervat, ce, bă, dacă e 2-0? Joacă, aleargă! I-am spus lui Mache să-i zică lui Bîrligea să alerge.

A jucat foarte bine astăzi Cercel. În situația în care nu i-a dat siguranță prea multă Ngezana. Că el, Cercel, pasează frontal, dar azi nu a fost sigur din cauza lui Ngezana. Da, au intrat 6 milioane de Coman. Noi le-am făcut scrisoare să mai dea 600.000 de euro. Hotărârea spune că trebuie să ne dea dobânda la zi. Știți că eu nu am făcut niciodată bugete, de 25 de ani. Eu cheltui cât trebuie”, a mai spus Becali, la Prima Sport.

Ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea. Gigi Becali a dezvăluit totul

Chiar dacă l-a criticat pe atacant, Gigi Becali a spus despre el că îl apreciază și are valoare să câștige meciuri de unul singur, prin evoluțiile pe care le are și aportul său din jocul formației bucureștene. De altfel, omul de afaceri a anunțat că are chiar și o ofertă, de 7 milioane de euro, venită pe numele atacantului, din MLS, campionat unde evoluează Leo Messi.

Totuși, Becali a mai declarat că nu se gândește la plecarea fotbalistului și momentan nu ia în calcul oferta primită, asta până când formația pe care o patronează nu ajunge să fie în lupta pentru campionat. De altfel, Latifundiarul din Pipera are și un înlocuitor pregătit pentru Bîrligea, pe Louis Munteanu, de la CFR Cluj, pe care ar fi dispus să plătească în orice moment 3 milioane de euro pentru a-l lua de la CFR Cluj.

