Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”

Gigi Becali a făcut o dezvăluire despre starea sa de sănătate în prima zi de Paște. Ce l-a chinuit pe patronul de la FCSB timp de 3 zile. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
12.04.2026 | 22:30
Gigi Becali (67 de ani) s-a îmbolnăvit chiar de Paște. Dezvăluirea patronului de la FCSB.
Sărbătorile pascale nu au venit cu cele mai bune vești din partea lui Gigi Becali (67 de ani). Patronul FCSB-ului a vorbit chiar în ziua de Paște despre starea sa de sănătate. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat latifundiarul din Pipera despre boala care i-a creat disconfort timp de 3 zile.

Gigi Becali a dezvăluit de Paște cum s-a îmbolnăvit

Vremea din România a fost destul de instabilă în ultima perioadă, temperaturile alternând de la cald la rece, iar ploile și chiar ninsorile și-au făcut apariția în anumite zone. Gigi Becali, cel care la începutul anului trecut a suferit timp de 3 săptămâni din cauza unui virus din China, a mai vorbit acum despre starea sa de sănătate în prima zi de Paște. Patronul FCSB s-a îmbolnăvit, fiind răgușit deja de 3 zile.

„Dacă vrei să ai inimă lucrătoare, inimă bucuroasă, așa cum am eu, inimă bucuroasă. Iartă-mă, Doamne, de mândrie, dar am inimă bucuroasă. Toate belelele le iau ca praful în față. Așa a vrut Hristos. Uite sunt răgușit, am stat 3 zile, dar am mers înainte. A vrut vrășmașul să mă îmbolnăvesc, dar așa a vrut Hristos.

Ca să nu mai fac păcate în Săptămâna Patimilor. Că tot spre binele nostru face Hristos. Și Dumnezeu nu ne duce în ispită. Ne duce spre binele nostru”, a declarat Gigi Becali într-un interviu de Paște pentru România TV.

Ce a spus Gigi Becali după ce a rămas fără permis auto chiar de Paște

Gigi Becali a rămas fără permisul de conducere chiar în ziua de Paște. Patronul de la FCSB a fost oprit de Poliția Rutieră după ce a fost depistat circulând cu o viteză mult peste limita legală admisă în zona respectivă, chiar aproape de reședința sa din Pipera. Omul de afaceri a reacționat la scurt timp, mărturisind că i se pare nedrept felul în care a fost sancționat.

„Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm! Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul”, a spus, printre altele, Gigi Becali conform GSP.ro.

  • mai 2025 a fost ultima dată când Gigi Becali a avut permisul auto reținut
  • 90 de zile a fost sancțiunea primită atunci de patronul FCSB-ului
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
