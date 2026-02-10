Sport

Gigi Becali s-a înfuriat când l-a auzit pe Iuliu Mureșan și a cerut să intre în direct: „O să se vadă pe imagini”

Gigi Becali nu a rezistat și i-a dat instant o replică dură lui Iuliu Mureșan! Ce a spus președintele de la CFR Cluj și cum a răspuns patronul de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.02.2026 | 00:00
Gigi Becali sa infuriat cand la auzit pe Iuliu Muresan si a cerut sa intre in direct O sa se vada pe imagini
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, patronul de la FCSB și Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik.
Gigi Becali l-a auzit pe Iuliu Mureșan făcând o comparație între scandalul în care a fost implicat recent Andrei Cordea la CFR Cluj, cearta cu Bergodi, și un episod în care a fost implicat în trecut portarul de la FCSB, Ștefan Târnovanu.

Gigi Becali l-a contrazis imediat pe Iuliu Mureșan, care a făcut o comparație între ieșirea nervoasă a lui Andrei Cordea și un episod cu Ștefan Târnovanu în prim-plan

Este vorba despre momentul în care acesta din urmă a fost eliminat de arbitrul George Găman pe motiv că a înjurat, iar ulterior a primit două etape de suspendare. Acum, Mureșan susține că și Cordea ar trebui să aibă parte de aceeași pedeapsă după incidentele de la finalul meciului din Gruia cu U Cluj.

În schimb, Gigi Becali este de altă părere și a explicat pe larg de ce consideră că fostul său fotbalist de la FCSB ar trebui să fie suspendat pentru patru sau chiar cinci etape.

Patronul de la FCSB cere o pedeapsă aspră pentru Cordea

Omul de afaceri și-a argumentat acest punct de vedere spunând că va conta decisiv în acest sens faptul că pe imagini se vede clar, în opinia sa, cum Cordea se îndreaptă la un moment dat în mod ostentativ către banca de rezerve a celor de la U Cluj, iar de acolo începe un schimb dur de replici între cele două părți.

„Nu mă interesează, e treaba lor ce fac. S-a făcut o comparație nepotrivită. Mureșan vorbește de Târnovanu. Târnovanu a zis ‘Ce aia a mea. Ce am făcut, mă?’. Nu se compară cu ‘du-te în aia a mă-tii!’. Târnovanu a făcut ceva? A înjurat pe cineva? Cordea a și recunoscut. Minim vreo 4-5 etape o să ia.

Comisia o să vadă pe imagini cum Cordea se duce ostentativ spre bancă. Bine, ei nu judecă în funcție de imagini, dar ei fii sigur că le analizează, dar nu invocă în raport. Ei nu au văzut când Cordea se duce în tușă? Uite-l cum se duce! Ai văzut? Ostentativ spre tușă, spre bancă. Comisia nu trebuie să interpreteze.

El a zis că e bărbat și că a înjurat banca, adică pe toți. Adică pe mai mulți. E bărbat el… ‘Eu m-am adresat băncii. Eu am înjurat banca. Sunt bărbat!’. E treaba lor, dar nu o să scape fără 4-5 etape. Dar suportă comparație ‘Ce aia a mea’ cu ‘Du-te în aia a mă-tii’? Nici nu suportă comparație!

Păi se duce și ia la bătaie jucătorii la fiecare meci, că i-a dat 2-3 etape. Și eu sunt la prima (n.r. abatere)!”, a spus Gigi Becali în direct la Prima Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
