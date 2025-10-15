Gigi Becali s-a înțeles cu Claudiu Rotar de la Hermannstadt! „M-a sunat. Mi-a cerut să fac hârtie”

Gigi Becali a mărturisit că a ajuns la un numitor comun cu Claudiu Rotar, omologul său de la Hermannstadt, privind banii pe transferul lui Ianis Stoica. Totodată, patronul FCSB spune că echipa sa nu gândește .

Gigi Becali s-a înțeles cu Hermannstadt! Anunțul făcut de patronul FCSB

Gigi Becali spune că a făcut și o înțelegere cu cei de la Hermannstadt, care au să-i plătească o sumă de bani. Latifundiarul din Pipera le-a garantat amânarea sibienilor, care au probleme financiare asta după ce portughezii de la .

„Am vorbit cu Claudiu Rotar, de la Hermannstadt, că m-a sunat. Bine, mă, când v-am propus eu oferta în vară (n.r. cu banii pentru Ianis Stoica pentru transferul lui Politic), nu ați vrut. Acum nu aveți bani și vă trebuie pentru licențiere. Mi-a cerut să-i las cu banii pe care trebuie să-i dea, să le fac hârtie, că au nevoie pentru licențiere.

Le-am făcut, păi, ce să fac, dacă au nevoie pentru licențiere? I-am înțeles. Mi-a spus că nu au primit prima tranșă de bani de la transferul lui Ianis Stoica. Nu au dat portughezii banii și au nevoie să-i ajut cu o amânare”, a spus Gigi Becali.

Kevin Ciubotaru, internaționalul român care a impresionat nu are loc la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul

Fundașul stânga care aparține de Hermannstadt și care a debutat la echipa națională în amicalul cu Republica Moldova, nu este, momentan, un jucător care să fie de interes pentru cei de la FCSB. Becali declară că momentan echipa sa este în căutare de fundași centrali, iar MM Stoica caută fotbaliști care să se plieze și

„Eu nu am spus niciodată că-l vreau pe Kevin Ciubotaru. Asta mă interesează pe mine acum? Mie îmi place, dar nu se pune problema acum. Înțeleg că MM Stoica a vorbit despre el și a zis că poate în 5, că nu poate în 4, el știe exact. Acum e clar că avem alte probleme, nu ne gândim la Ciubotaru. Se uită MM de fundași centrali în Portugalia”, a mai declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

De asemenea, și Mihai Stoica a vorbit despre fundașul stânga, într-o intervenție la FANATIK: „Niciodată nu poate juca fundaş stânga în patru. Pentru că este fotbalist de atac. Dacă joci în 4-2-3-1 îl văd mai mult sus, bandă sus. Este jucător ofensiv foarte bun, nu pare foarte interesat de faza defensivă. Iar pentru mine, când joci în patru, cel mai important este ca un fundaş lateral să poată să se apere. Nu îl văd la noi în patru”.