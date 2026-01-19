Gigi Becali s-a întors de la Muntele Athos și a dat declarația zilei despre Olimpiu Moruțan la Rapid. Video

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a revenit în România de la Muntele Athos luni, 19 ianuarie. Patronul FCSB a fost așteptat de jurnaliști, iar la sosire a oferit scurte declarații. Deși a apărut destul de obosit, omul de afaceri a comentat în termeni proprii

Gigi Becali, declarație zilei: „În orice caz, FCSB va arăta mai bine decât cu Moruțan”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Internaționalul român era așteptat să vină de urgență în România cu

Întrebat despre echipa de start a FCSB-ului la meciul cu Dinamo Zagreb, Gigi Becali a oferit o declarație spumoasă. „Hai, așteptați-l pe Moruțan, să vă zică Moruțan.

(n.r. Ce va face FCSB cu Dinamo Zagreb?) Asta e important, să vedem, sper să ne calificăm. (n.r. Sunteți optimist?) Am fost vreodată altfel? Hai că sunt obosit. Am fost aseară de la 10 până la 8 dimineața. O să vedem cum arată echipa cu Dinamo Zagreb. În orice caz, mai bine decât cu Moruțan. Păi dacă îl voiam eu nu îl luam?”, a declarat Gigi Becali.

Toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Giovanni Becali, cel care s-a ocupat de intermedierea acestei mutări în colaborare cu Dragoș Sîrbu, a informat că oficialii lui Aris Salonic au fost de acord ca Moruțan să vină gratis la Rapid. El va avea contract în primă fază până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire pe încă doi ani din partea clubului din Giulești.

„În proporție de 98-99 la sută e totul aranjat. Cred că jucătorul mâine sau maximum miercuri ar trebui să facă vizita medicală. Totul e în regulă. Urmează niște chestii cu clubul (n.r. Aris Salonic) ca să reziliem, ce mai are de luat de acolo până la terminare. Va fi un împrumut cu opțiune de cumpărare, pe încă doi an. Și cu asta basta.

Vine liber, mulțumim lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Galatasaray, că era o încurcătură mare între cluburi, și cu ajutorul celor de la Aris, care au înțeles că nu se poate în continuare și că trebuie să plătească, plus o mică despăgubire, și cu asta basta”, a spus impresarul de fotbaliști.

