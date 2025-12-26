Gigi Becali s-a răzgândit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: „Îl iau!”

ADVERTISEMENT

Crăciunul anului 2025 a venit cu un nou episod din telenovela transferului lui Louis Munteanu. Gigi Becali l-a văzut pe fotbalist în tricoul FCSB-ului și s-a răzgândit. Ce a declarat acum despre tânărul atacant.

Reacția lui Gigi Becali după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului

Louis Munteanu a ieșit din nou în evidență pe finalul acestui an. Talentatul atacant de la CFR Cluj a sărbătorit Crăciunul la Vaslui, locul său natal, unde a participat și la un eveniment fotbalistic.

ADVERTISEMENT

Pe internet a apărut ulterior o fotografie în care . Dacă , Gigi Becali a avut o cu totul altă reacție.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a spus Gigi Becali, pentru

ADVERTISEMENT

Ce spunea Gigi Becali despre ultima discuție avută cu Louis Munteanu pentru transferul său la FCSB

Gigi Becali și-a manifestat încă din trecut interesul pentru a-l transfera pe Louis Munteanu la FCSB. Atacantul nu a mai ajuns însă la echipa sa, dar patronul bucureștenilor tot nu a renunțat.

ADVERTISEMENT

În toamna acestui an, . Într-o discuție telefonică, jucătorul i-ar fi impus condiții de neacceptat latifundiarului din Pipera.

„L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el.

ADVERTISEMENT

Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.