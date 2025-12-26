Sport

Gigi Becali s-a răzgândit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului: „Îl iau!”

Louis Munteanu s-a pozat în tricoul celor de la FCSB, iar Gigi Becali a aflat. Vezi pe FANATIK ce a declarat patronul bucureștenilor despre transferul atacantului.
Mihai Dragomir
26.12.2025 | 15:29
Gigi Becali sa razgandit dupa ce la vazut pe Louis Munteanu in tricoul FCSBului Il iau
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a reacționat după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Crăciunul anului 2025 a venit cu un nou episod din telenovela transferului lui Louis Munteanu. Gigi Becali l-a văzut pe fotbalist în tricoul FCSB-ului și s-a răzgândit. Ce a declarat acum despre tânărul atacant.

Reacția lui Gigi Becali după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului

Louis Munteanu a ieșit din nou în evidență pe finalul acestui an. Talentatul atacant de la CFR Cluj a sărbătorit Crăciunul la Vaslui, locul său natal, unde a participat și la un eveniment fotbalistic.

ADVERTISEMENT

Pe internet a apărut ulterior o fotografie în care atacantul ardelenilor purta tricoul celor de la FCSB. Dacă gestul său l-a înfuriat teribil pe Neluțu Varga, Gigi Becali a avut o cu totul altă reacție.

„Eu nu am mai vorbit cu Louis Munteanu. El și-a pus tricoul? A, păi dacă el l-a pus la inițiativa lui… Înseamnă că iubește FCSB-ul și este posibil orice. Acum da, chiar mă gândesc mai mult să îl iau. Se schimbă situația”, a spus Gigi Becali, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E...
Digi24.ro
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”

Ce spunea Gigi Becali despre ultima discuție avută cu Louis Munteanu pentru transferul său la FCSB

Gigi Becali și-a manifestat încă din trecut interesul pentru a-l transfera pe Louis Munteanu la FCSB. Atacantul nu a mai ajuns însă la echipa sa, dar patronul bucureștenilor tot nu a renunțat.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când...
Digisport.ro
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"

În toamna acestui an, Gigi Becali a făcut dezvăluiri bombă la FANATIK SUPERLIGA despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Într-o discuție telefonică, jucătorul i-ar fi impus condiții de neacceptat latifundiarului din Pipera.

„L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el.

ADVERTISEMENT

Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Louis Munteanu, apariție șocantă în tricoul FCSB-ului! A venit apoi și anunțul pe...
Fanatik
Louis Munteanu, apariție șocantă în tricoul FCSB-ului! A venit apoi și anunțul pe Facebook: „Le dorim succes!”
Fosta rivală a Simonei Halep e de nerecunoscut! Garbine Muguruza a publicat primele...
Fanatik
Fosta rivală a Simonei Halep e de nerecunoscut! Garbine Muguruza a publicat primele imagini cu burtica de gravidă
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000...
Fanatik
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!