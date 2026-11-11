Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Aymen Boutoutaou

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Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost adus în această vară de Mihai Stoica, iar Gigi Becali (68 de ani) a plătit o sumă de 1,3 milioane de euro în schimbul său. Algerianul nu este pe placul patronului, dar, aparent, este pe placul tribunelor. Fanii lui FCSB se opun de fiecare dată în comentariile de pe social media atunci când el este schimbat prea repede în meci sau este criticat de patron, iar omul de afaceri a venit cu o veste bună pentru suporteri. După ce a declarat că Boutoutaou va fi vândut la iarnă, acum Becali a decis că îi va mai da șanse în meciurile rămase până la finalul anului.

Boutoutaou mai are șanse să demonstreze la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

După anunțurile privind reorganizarea staff-ului și a conducerii, fanii lui FCSB mai primesc o veste interesantă, care sigur îi va bucura. După ce a spus clar și răspicat la FANATIK SUPERLIGA că Gigi Becali a explicat că, totuși, algerianul mai are șanse să rămână.

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El va mai prinde minute în meciurile rămase până la pauza de iarnă, 6 la număr, iar dacă va impresiona, la fel cum a făcut-o cu Rapid, atunci patronul FCSB ar putea să-și reconsidere decizia: „S-a ajuns la marginea prăpastiei. Eu am spus: «Nu avem valoare!». Eu așteptam să vină jucători. Când am văzut că nu vin jucători… Am spus în vară că vreau cinci-șase jucători. Impresarii îmi trimit jucători. Eu le-am zis să îi trimită direct lui MM. Băi, niciun jucător dintre ăia nu a fost bun?! Ce înseamnă asta? Nu băgați în seamă impresarii? Nu vreți să aduceți jucători și îl luați pe Boutoutaou? Nici cu Boutoutaou nu m-am convins încă. Nu! Dacă începe să joace sau dacă îl bagă în repriza a doua și decide meciuri… Nu m-am hotărât nici cu el”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali revine la vechile obiceiuri! Ce jucători va aduce în perioada de mercato din această iarnă

Supărat pe ultimele rezultate, dar mai ales pe jocul echipei, Gigi Becali a dezvăluit că va aduce mai mulți jucători în această iarnă, cu care Reghecampf să se poată lupta la titlu. Patronul FCSB a explicat că va reveni la vechiul obicei, acela de a aduce orice jucător îl impresionează, fără a ține cont de nevoile antrenorului.

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„Jucătorii sunt doar ai mei. Eu dau banii. Pe Politic nu l-am luat doar pentru că mi-a plăcut mie. L-am luat pentru că era căpitanul lui Dinamo și toată lumea spunea că e mare fotbalist. Eu nu am cum să îmi dau seama de necunoscute. Una dintre necunoscute este frica. Când vii la FCSB, să faci frichi-frichi în pantaloni. Asta nimeni nu poate să știe. Nu pot să controlez eu. Nu era Politic fotbalist la Dinamo?

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Vreodată, în ăștia 26 de ani de când sunt în fotbal, am discutat cu antrenorul ce tactică va juca? Eu nu știu. Eu cumpăr jucători valoroși. Eu de 26 de ani fac asta. Am cumpărat jucători valoroși. Nu am ținut cont. Dacă am deja patru mijlocași buni și mai văd unul valoros, îl cumpăr. Nu întreb ce vrea antrenorul. Eu decid de ce am nevoie. Asta cumpăr și iarna asta, șesar, decar, nouar. Dacă antrenorul îmi spune că are nevoie de ceva, îi aduc. Am cumpărat imediat”, a mai spus Gigi Becali.

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Cum i-a adus Gigi Becali, de fapt, pe Curelea și Pintilii la FCSB

După ce a decis să-l dea afară pe Alin Stoica, iar pe Lucian Filip să-l trimită la echipa a doua, Gigi Becali a trebuit să se miște rapid pentru a-i aduce alți secunzi lui Laurențiu Reghecampf. După ce inițial a discutat cu doi dintre oamenii lui Mirel Rădoi, Gigi Becali a apelat în cele din urmă la Costin Curelea și Mihai Pintilii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

„Reghe mi-a zis că îi place de Ionuț Stancu. Am zis că vorbesc. Între timp, am vorbit cu Mirel. L-am sunat pe Mirel și nu mi-a mai răspuns. Lui nu îi place că eu vorbesc la televizor. Nu i-a convenit că am spus la TV. Reghe mi-a zis să vorbesc cu Dan Petrescu despre Curelea. După aceea, m-a întrebat Reghe: «Oare Pintilii nu ar veni?». L-am sunat pe Mihai și i-am zis: «Hai, Pinti, la serviciu!». Așa a fost.

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Reghe atât mi-a zis: «Clubul ăsta are doi patroni». Atât vreau să spun. Înțelegeți voi. Pintilii era și el supărat când a plecat, că cică a fost făcut trădător. I-am zis să vină a doua zi la antrenamente și așa a fost. Eu nu am renunțat la Lucian Filip. MM l-a luat pe lângă el. Acum, Filip nu va fi dat afară. Va pleca de unde a venit. Am câștigat bani mulți cu el”, a conchis Gigi Becali pentru sursa citată.