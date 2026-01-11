Gigi Becali s-a răzgândit! Transferul la FCSB a picat: „Nu se pune problema!”

ADVERTISEMENT

FCSB a mutat timid pe piața transferurilor în această iarnă. Campioana României și-a asigurat doar serviciile lui Andre Duarte. Mihai Stoica, președintele clubului, a făcut un anunț important în ceea ce privește achiziția unui jucător U21. Gigi Becali și-a schimbat planul.

Gigi Becali s-a sucit! FCSB nu mai transferă fotbaliști U21!

Patronul celor de la FCSB anunțase că a pus ochii pe un fotbalist care să rezolve problema regulii U21. Roș-albaștrii nu au în lot un jucător de bază care să îndeplinească acest criteriu. Elias Charalambous a încercat mai multe variante, însă Toma și Stoian nu au dat, cel puțin momentan, randamentul așteptat.

Totuși, se pare că planurile omului de afaceri s-au schimbat. Mihai Stoica a precizat că, în viziunea sa, campioana României este acoperită pe acel post.

Ce spune Mihai Stoica despre țintele FCSB din perioada de transferuri

Mihai Stoica a spus că negocierile cu jucătorul U21 au picat, însă a dat de înțeles că , a venit cu o recomandare, iar clubul din Capitala României are o nouă țintă pe piața transferurilor.

„Nu e vorba de nimeni U21. Era vorba de un jucător, dar, când a auzit postul pe care joacă, Gigi Becali s-a răzgândit, pentru că era un post acoperit. Nu prea avea sens să aducem un jucător care vrea să joace la o echipă unde nu are unde să joace. Avem variantele Toma, Stoian, David Popa în poziția de extremă stânga. Noi credem cu convingere că Stoian este număr 9 și nu atacant lateral.

Nu se pune problema să vină un jucător sub vârstă. Gigi Becali își dorește un mijlocaș central. Urmărim mulți jucători. Florin Cernat a venit cu o propunere, ne place. Nu știm dacă va veni, pentru că are oferte mult mai interesante din punct de vedere financiar, dar înțeleg că ezită să plece pe un alt continent și ar putea da curs ofertei noastre. E interesant, dar nu are sens să dăm nume dacă nu avem o certitudine că ne va alege pe noi.

Nu există niciun jucător din Liga 1 pe care să ni-l dorim. Așa ar fi Gnahore, Christensen, mijlocași de valoare, buni, dar nu ajungem noi să transferăm titulari de la Dinamo și Rapid. Se vehiculează nume, dar nu e nimeni din Liga 1. Oțelul se chinuie să-i vândă pe Lameira, pe Joao Paulo și pe Conrado. Ne-au propus și nouă, dar nu ne interesează”, a precizat Mihai Stoica la