Gigi Becali s-a săturat deja de un jucător abia transferat! MM Stoica și Nicolae Dică, trași la răspundere

MM Stoica a dezvăluit că Vadim Rață a intrat în dizgrațiile patronului, dar și că Rachid Bouhenna, fotbalist „exilat” de la FCSB, va reveni la prima echipă.

Gigi Becali s-a săturat deja de un jucător abia transferat

deja de Vadim Rață, fotbalist pe care FCSB l-a adus recent de la FC Voluntari, unde impresionase, iar grație meciurilor bune făcute în tricoul ilfovenilor reușise să îi atragă atenția lui MM Stoica.

Acum, Gigi Becali este supărat pe recomandarea făcută de MM Stoica, managerul general al vicecampioanei Românei dezvăluind discuția cu patronul echipei:

„Gigi a spus că e foarte nemulțumit de Rață. Zice: ’Bă, m-am luat după voi!’. Dar nu poți să știi niciodată cum face tranziția un jucător.

Țucudean a fost interesant la Dinamo, a plecat în Belgia și a venit după la Steaua, unde n-a impresionat deloc. Apoi a mers la Viitorul, unde a fost bun, iar la CFR Cluj a fost senzațional.

La noi spunea că e greu tricoul. Sunt echipe care au tricouri grele pentru unii jucători. Nu știu dacă e posibil să se întoarcă Rață la Voluntari, dar asta e realitate”.

„Bouhenna va reveni la prima echipă, asta am vorbit cu patronul. Îl voi anunța pe Dică că de mâine va reveni Bouhenna.

Nu am făcut nicio ofertă momentan pentru un fundaș central. Dacă am știi pe cine să luăm, am face o ofertă”, a mai spus MM Stoica, la TV OrangeSport.

„N-am mai văzut la noi atâtea greșeli câte am făcut în meciul cu Hermannstadt!”

MM Stoica a continuat și a analizat și și Hermannstadt, scor 2-2, fiind surprins de greșelile personale făcute de jucătorii vicecampioanei României:

„Atâtea greșeli câte am făcut în meciul de ieri, n-am mai văzut niciodată la noi. Dar e explicabil, atunci când te întorci din Norvegia la 7 dimineața… e explicabil. Nu am putut să ne facem deplasările cum am vrut noi, dar de-acum lucrurile vor intra în normal.

Am fost interesat să se oficializeze transferul lui Compagno. Compagno are 1,95, Miculescu e pitic, are 1,90, avem fundașii centrali înați. Putem să fim ușor confundați cu o echipă de volei.

Mie nu îmi plac tragerile de timp mizerabile, când se pun doi pe joc, dar se întorc împotriva echipei lor”.

„Eu n-aș fi făcut schimbări. Oboseala nu e neapărat fizică, trebuie să te reinventezi într-un timp scurt. Nu poți șterge euforia calificării. Adrenalina te ține treaz, iar la prânz ai tragerea la sorți. După vezi un West Ham și un Anderlecht și îți bate inima și mai tare.

Sunt unii jucători tineri, n-au jucat niciodată în cupe europene. Unii spuneau că Tamm nu are experiență, că de ce l-am luat, dar el are o experiență europeană și 50 de meciuri la națională.

Dică a mutat foarte inteligent și a câștigat un punct cu Edjouma și Tamm în atac, dar au fost momente când coechipierii lor nu trimiteau mingea în careu, doar un blocaj mental poate face asta”, a mai spus MM Stoica.

„Olaru a fost iertat, dar să vedem ce se întâmplă cu prima de calificare!”

MM Stoica a vorbit și despre amenda primită de Darius Olaru după ce a primit un cartonaș galben în partida tur cu Viking, scor 1-2, care l-a făcut indisponibil pentru returul din Norvegia:

„A fost ierat și Olaru, dar să vedem ce se întâmplă cu prima de calificare. Noi nu am dat niciodată amenzi mari, alea mici intrau la catastif”.

MM Stoica a vorbit și despre accidentarea lui Bogdan Rusu, despre care FANATIK ce a pățit mai exact în timpul meciului cu Hermannstadt:

„Rusu a fost călcat, nu are fractură, a fost la urgențe și ce să faci… se întâmplă. Mă uit la ghetele astea, sunt atât de subțiri, pare că n-ai nimic în picioare.

Nu vreau… e sponsorul nostru, iar pe tălpi sunt numai lame acum, fără crampoane, mare minune că n-are fractură”.

Totodată, Mihai Stoica a vorbit și despre cuplul de fundași centrali Joonas Tamm-Joyskim Dawa, de la care se așteaptă la multe goluri:

„Cred că și el și Tamm vor marca mai multe goluri decât Cristea și Miron la pachet, de fapt deja au marcat și e abia începutul sezonului, pot să facă și 15 goluri la finalul sezonului.

Cu Cristea și Miron am făcut un campionat bun, în Europa am pierdut cu Vucur și Crețu. Acum, cu Tamm și Dawa ne-am calificat în Conference League”.