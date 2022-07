Gigi Becali s-a săturat după prima etapă din SuperLiga: „Renunţ. Lichidez!“. Ce spune despre „perla“ Tavi Popescu

cu nou-promovata U Cluj, iar patronul FCSB nu a revenit la sentimente mai bune nici câteva zile mai târziu.

Gigi Becali, ultimatum pentru jucătorii FCSB-ului: „Dau bani dacă scot, dacă mă calific în Conference League”

Omul de afaceri a declarat la că nu mai este dispus să investească nici măcar un leu dacă echipa nu se va califica în grupele Conference League: „Renunț și gata. Ce sunt tâmpit la cap? Dau milioane de euro, degeaba? Să dau banii mei la fotbaliști. Asta e cea mai mare tâmpenie. E cea mai mare nebunie. Dau dacă scot, dacă mă calific în Conference League. Altfel nu mai dau”.

Becali s-a săturat să nu fie lăsat să joace în Ghencea, să fie criticat pentru imixtiunile sale în cadrul echipei și pentru faptul că îi atacă public pe jucători.

„Lichidez și gata. Ce, sunt tâmpit la cap, să mă lupt cu toată lumea? N-ai voie să faci aia. Pe stadion n-ai voie să joci. N-ai voie să te bagi la fotbal, n-ai voie să te bagi la antrenor. N-ai voie să spui jucătorii, n-ai voie să faci schimbări”.

Gigi Becali ar fi fi dispus să renunțe la FCSB: „Încet, încet, lichidez, că nu pot repede, trebuie doi-trei ani”

Patronul FCSB amenință că echipa ar putea să intre definitiv în colaps și ia în calcul să își retragă sprijinul financiar: „N-ai voie aia, n-ai voie aia. La revedere, bă, faceți voi! Bine, mă, faceți voi! Eu am făcut ce am făcut. Dar ce am voie? Să dau milioane de euro, să pierd bani… Încet, încet, lichidez, că nu pot repede, trebuie doi, trei ani.

Acum m-am luminat. Ce e aia? Să dai milioane de euro salarii. Am fost tânăr, nu mai fac asta. Nu mai e pasiune. Ce pasiune e aia, pe milioane de euro? Este masochism”.

După ce i-a criticat dur pe Florin Tănase, Sorin Șerban, Vali Crețu, Denis Haruț, Andrei Cordea, Darius Olaru și Florinel Coman, Gigi Becali a pus din nou tunurile pe Otavian Popescu.

Gigi Becali, dezamăgit total de Octavian Popescu: „Am greșit cu el!”

Gigi Becali spera și cerea 50 de milioane de euro, însă a mărturisit că s-a înșelat în privința sa:

„Ce Tavi Popescu? Cine este Tavi Popescu? Niciun ban nu face, nimic… Zero! Am greșit cu el!”.