Gigi Becali s-a săturat și anunță „revoluția” la FCSB: „N-o să mai avem închizători! Cisotti va fi Modric”

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat surprinzător cu Hermannstadt în weekend, iar Gigi Becali anunță schimbări masive în echipa de start. Omul de afaceri a dezvăluit că doi fotbaliști de bază își pierd statutul de titulari, iar tactica campioanei României va fi modificată.

FCSB, doar un egal cu Hermannstadt. Primele măsuri luate de Gigi Becali

Roș-albaștrii au încheiat la egalitate, 3-3, cu Hermannstadt, într-unul dintre cele mai interesante meciuri ale rundei. FCSB a avut însă o prestație modestă. A lipsit pressingul în treimea adversă, iar jucătorii de la mijlocul terenului au pierdut numeroase mingi.

ADVERTISEMENT

atronul echipei nu mai vrea să joace cu mijlocași defensivi, ci ar prefera să-i vadă acolo pe Olaru și pe Cisotti. Asta ar însemna că Mihai Lixandru și Adrian Șut ies din primul 11.

Revoluție la FCSB. Gigi Becali anunță schimbări masive în echipa de start

Practic, Gigi Becali vrea să vadă o linie mediană cu trei jucători cu valențe ofensive: Ba mai mult, patronul FCSB s-a gândit și la un sistem cu trei fundași centrali.

ADVERTISEMENT

„O să fac altfel. Dacă tot e situația care e, mă risc. La revedere! De ce să mai joc cu Șut și Lixandru? Lixandru unde era când am luat primul gol? De ce să joc cu mijlocași defensivi? O să joc cu doi mijlocași ofensivi, și cu Cisotti, și cu Olaru.

ADVERTISEMENT

Să joace Tănase decar, și joci tu la mijloc cu Cisotti. Nu mai joc cu închizători. Joacă ăștia trei: Tănase, Olaru și Cisotti, care dirijează jocul. O să fie Modric. Ce, Modric era mare închizător?

Am zis să intre Stoian și să jucăm cu trei fundași. Au spus că nu avem exercițiu. Trei fundași și Cisotti la mijloc. Îl bag la mijlocul terenului. Și de Tavi Popescu mi-a plăcut. Nu a pierdut nicio minge. O să joace și el”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT