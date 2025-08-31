Gigi Becali s-a săturat și i-a decis soarta fotbalistului de la FCSB după 2-2 cu CFR Cluj: „Numai are rost să rămână în lot. Îl ținem în club”

A fost tensiune maximă în Gruia, la cel mai tare meci al etapei cu numărul 8 din SuperLiga României. CFR Cluj și FCSB s-au anihilat reciproc, într-un duel pe care . Vlad Chiricheș a fost înlocuit în minutul 29, iar patronul Gigi Becali a comentat situația acestuia.

Gigi Becali, convins că Vlad Chiricheș nu mai trebuie ținut în lot

, cele două remizând în cel mai important joc al etapei cu numărul 8 din SuperLiga României. Campioana en-titre se consolează în continuare cu acea calificare în faza principală a UEFA Europa League.

În minutul 29 al disputei din Gruia, , veteranul roș-albaștrilor fiind vizibil deranjat de decizia băncii tehnice. Gigi Becali a comentat schimbarea acestuia și a explicat că va propune ca acesta că continue în cadrul clubului, dar să fie scos din lot.

„Nu este lipsă de respect. Respectul este că la 35 ani i-am prelungit contractul. El rămâne în club oricând, oricum. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă ca să respecți un jucător. Nu greșeala l-a schimbat pe el, nu e vorba de greșeală. E vorba că nu mai juca nimic la mijlocul terenului. Probabil că atât a putut. Îl ținem în club, asta e, respectul nostru pentru Chiricheș.

Nu trebuie să joace Chiricheș și să piardă echipa. Dacă nu avea evoluții foarte bune, nu avea contractul prelungit. De ce să-l deranjeze? Omul a fost civilizat, a bătut palma, nu s-a enervat. Normal că nu-i convine și chiar dacă ar fi supărat. Nu mă deranjează că un jucător e supărat dacă e schimbat.

Nu trebuie să piardă echipa din cauza unui jucător, că nu mai poate să joace. Am văzut despre ce e vorba. Îi propun să rămână în club. Gata, numai. Numai are rost să rămână în lot. Nu și-a semnat sentința, dar noi avem nevoie de jucători, că avem multe planuri”, a declarat Gigi Becali la .

„Ești fundaș central, ai jucat, dă-i la cap!”

Noi nu am jucat bine, normal. Nu o mai prinzi pe CFR Cluj așa ca în seara asta niciodată în viața ta, așa nepregătită. Niciodată nu o mai prinzi așa. Asta e păcat, am luat niște goluri aiurea, dintr-un corner.

Ești fundaș central (n.r. Chiricheș), ai jucat, dă-i la cap. L-a împins cu mâna și așa a dat gol, altfel nu dădea gol Djokovic. Nu dădea gol. Nu a fost numai asta. Fuge de joc, nu mai are încredere sau nu mai are putere.

Sari, mă, la cap. Așa nu poți să… Suntem în pericol, avem nevoie de puncte, dacă nu ne dăm viața pe teren. E bine că nu a câștigat Craiova, asta este. Vom vedea ce va fi”, a mai spus Gigi Becali.

FCSB l-a pierdut pe Daniel Bîrligea

Formația antrenată de Elias Charalambous a mai primit o lovitură în partida cu CFR Cluj. Daniel Bîrligea a fost introdus pe teren la pauza meciului din Gruia, dar . Denis Alibec a intrat în locul său.

Bîrligea fusese convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada (meci amical) și Cipru (din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026), însă rămâne de văzut care va fi starea acestuia pentru zilele următoare.