Gigi Becali s-a sfătuit cu Dan Petrescu în privința lui Lukic. Ce decizie a luat

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Patronul celor de la FCSB a dezvăluit la Digi Sport de ce a căzut transferul lui Jovo Lukic de la U Cluj. Nu doar că Universitatea Cluj cerea 3 milioane de euro pe atacant, dar pe fir a intrat Dan Petrescu. Fostul antrenor al lui CFR Cluj i-a explicat lui Becali că nu are nevoie de atacantul bosniac.

Gigi Becali nu vrea să-l transfere pe Jovo Lukic, cu toate că atacantul dă gol meci de meci

Acum, Becali nu mai vrea să audă de acest transfer și a pregătit lista de cumpărături de la iarnă. Promite patru jucători de top, pe care să plătească bani mulți: un fundaș stânga, un închizător, un „număr 10” și un atacant. Se pare că Aymen Boutoutaou nu va mai avea loc în viitoarea formulă de joc gândită de Becali.

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, scor 1-0, însă Becali nu mai este interesat de atacant. „Dan Petrescu mi-a spus altceva: ‘De ce îți trebuie ție Lukic, dacă îi ai pe Stoian și pe Drăguș?’. Eu n-am ținut cont și nu țin cont nici acum, drept urmare o să iau un atacant”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea

Jovo Lukic traversează o formă excelentă și a înscris 6 goluri în ultimele trei partide. Pentru atacantul bosniac, presa din Franța a scris că există o ofertă de 5 milioane de euro din Ligue 1. Cu toate acestea, președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a anunțat că echipa sa nu este dispusă să se despartă prea ușor de Lukic, cel puțin nu în acest sezon.

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Jovo Lukic are 11 goluri și 4 pase de gol în 15 meciuri în acest sezon pentru Universitatea Cluj

însă la iarnă ar putea începe o licitație care să le aducă clujenilor o sumă de nerefuzat. Lukic a fost aproape în vară să plece pe bani mulți în Egipt, pe un salariu de 1 milion de euro, însă acest transfer nu s-a mai concretizat după ce Pyramids FC s-a reorientat spre un alt atacant.

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Jovo Lukic a ajuns la Universitatea Craiova în 2024, moment în care oltenii plăteau 500.000 de euro pentru serviciile sale. Nu a convins niciun minut în Bănie, după care a ajuns gratis la Universitatea Cluj și a ajuns printre cei mai apreciați atacanți din campionat. Sezonul trecut a fost golgheterul Superligii și a fost convocat la naționala Bosniei pentru Campionatul Mondial, unde a reușit chiar să înscrie un gol.