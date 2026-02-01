Sport

Gigi Becali s-a sfătuit cu Mirel Rădoi pentru ultimul transfer: „Mi-a spus că era pe lista lui!” Care sunt ultimele mutări pregătite: „L-am văzut de acum şase luni!”

Gigi Becali a dezvăluit după FCSB - Csikszereda 1-0 că s-a sfătuit şi cu Mirel Rădoi la transferul lui Joao Paulo. Patronul roş-albaştrilor a dat detalii despre ultimele două transferuri pregătite.
Marian Popovici
01.02.2026 | 23:03
Gigi Becali sa sfatuit cu Mirel Radoi pentru ultimul transfer Mia spus ca era pe lista lui Care sunt ultimele mutari pregatite Lam vazut de acum sase luni
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali s-a sfătuit cu Mirel Rădoi pentru ultimul transfer: "Mi-a spus că era pe lista lui!" Care sunt ultimele mutări pregătite: "L-am văzut de acum şase luni!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 1-0 în faţa lui Csikszereda şi rămâne în lupta pentru play-off. Campionii l-au acontat şi pe Joao Paulo, care a văzut meciul cu „ciucanii” de pe Arena Naţională, de lângă Mihai Stoica.

Gigi Becali s-a sfătuit cu Rădoi la transferul lui Joao Paulo! Detalii despre ultimele două mutări

După victorie, Gigi Becali a dezvăluit că s-a sfătuit inclusiv cu Mirel Rădoi în cazul transferului lui Joao Paulo. Patronul FCSB a dat detalii despre ultimii doi jucători pe care vrea să îi ia în această perioadă de mercato:

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu Pintilii, am vorbit cu Meme Stoica, am vorbit cu Mirel Rădoi, care îmi spunea că e pe lista lui dacă rămânea la Craiova. Erau deja actele semnate când am vorbit cu Mirel Rădoi. 

M-a sunat înapoi. Mi-a spus că era pe lista lui. Pe unul l-am văzut în urmă cu şase luni, tot aşa, când jucau pe altcineva. Şi am spus că îmi place mie. Meme mi-a spus că nu, că are nu ştiu câţi ani.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

Acum mi-a dat dreptate Meme. Că l-a studiat şi e interesant. Şi mai e un atacant din străinătate. Când o să îl bag, Bîrligea va fi cel mai tare din Europa. E sperietoare pentru Bîrligea. E fotbalist când vrea el. Dacă eşti fotbalist când vrei tu, te bag când vreau eu. Dacă nu îl bag în poartă pe Popa, tre să îl scot pe Cisotti sau pe David Miculescu. Pe cine să scot? Spune-ţi voi? 

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează...
Digisport.ro
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”

Cisotti joacă inteligent, Miculescu e foarte puternic şi e greu să joci împotriva lui. E foarte serios. Miculescu e fotbalist, jucător de echipe mari. Cisotti e numărul 1″, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

De ce n-a jucat Ngezana cu Csikszereda?! Gigi Becali a dezvăluit tot

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că Ngezana a fost răcit, acesta fiind motivul pentru care sud-africanul n-a prins echipa. Gigi Becali a explicat şi strategia prin care transferă jucătorii, spunând că e nevoit să îi testeze la FCSB şi să rişte o sumă de transfer:

ADVERTISEMENT

„Ngezana a avut puţină gripă. L-am lăsat să nu se îmbolnăvească echipa. Va fi cuplu Ngezana-Duarte. Şi i-am spus lui Meme. Am fost buni, dar acum se creionează o echipă foarte puternică. O să vedeţi. 

Să vină şi Arad, să vină Joao Paulo. Contează fiecare jucător. Sunt echipe care au luat un jucător şi s-a stricat treaba. Nu sunt eu Dumnezeu, mare specialist. Nu poţi să ştii dacă are bărbăţie când îl iei la FCSB.

Îl iau pe Joao Paulo. Ştii de ce? M-a costat jumătate din biletele de la meciul cu Fenerbahce. Ia să îl văd. Se mulează şi poate să prindă foarte bine sau dacă nu, hai noroc! Am luat 10 milioane anul ăsta.

Nu trebuie să risc? Garantează tu! Dau 3 milioane pe un jucător. Politic ziceam că e 3.000.000 şi uite că nu face 100.000. Mai bine îi verific eu la locul de muncă, numit FCSB. Ia treci mă, la strung! 

L-am văzut pe Joao Paulo mijlocaş central. Înţeleg că joacă fundaş stânga la naţională. El joacă şi extremă dreaptă. Un jucător de ăsta e joker, poţi să faci ce vrei cu el”, a spus Gigi Becali.

Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Farul – U Craiova și FCSB – Csikszereda
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda....
Fanatik
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda. Scenă emoţionantă la finalul meciului
SuperLiga, live blog etapa 24. FCSB – Csikszereda 1-0. Cisotti aduce toate cele...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. FCSB – Csikszereda 1-0. Cisotti aduce toate cele 3 puncte bucureștenilor. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul...
iamsport.ro
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul împotriva celor de la FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!