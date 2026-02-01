Gigi Becali s-a sfătuit cu Mirel Rădoi pentru ultimul transfer: „Mi-a spus că era pe lista lui!” Care sunt ultimele mutări pregătite: „L-am văzut de acum şase luni!”

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 1-0 în faţa lui Csikszereda şi rămâne în lupta pentru play-off. , care a văzut meciul cu „ciucanii” de pe Arena Naţională, de lângă Mihai Stoica.

Gigi Becali s-a sfătuit cu Rădoi la transferul lui Joao Paulo! Detalii despre ultimele două mutări

După victorie, Gigi Becali a dezvăluit că s-a sfătuit inclusiv cu Mirel Rădoi . Patronul FCSB a dat detalii despre ultimii doi jucători pe care vrea să îi ia în această perioadă de mercato:

„Am vorbit cu Pintilii, am vorbit cu Meme Stoica, am vorbit cu Mirel Rădoi, care îmi spunea că e pe lista lui dacă rămânea la Craiova. Erau deja actele semnate când am vorbit cu Mirel Rădoi.

M-a sunat înapoi. Mi-a spus că era pe lista lui. Pe unul l-am văzut în urmă cu şase luni, tot aşa, când jucau pe altcineva. Şi am spus că îmi place mie. Meme mi-a spus că nu, că are nu ştiu câţi ani.

Acum mi-a dat dreptate Meme. Că l-a studiat şi e interesant. Şi mai e un atacant din străinătate. Când o să îl bag, Bîrligea va fi cel mai tare din Europa. E sperietoare pentru Bîrligea. E fotbalist când vrea el. Dacă eşti fotbalist când vrei tu, te bag când vreau eu. Dacă nu îl bag în poartă pe Popa, tre să îl scot pe Cisotti sau pe David Miculescu. Pe cine să scot? Spune-ţi voi?

Cisotti joacă inteligent, Miculescu e foarte puternic şi e greu să joci împotriva lui. E foarte serios. Miculescu e fotbalist, jucător de echipe mari. Cisotti e numărul 1″, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

De ce n-a jucat Ngezana cu Csikszereda?! Gigi Becali a dezvăluit tot

Patronul celor de la FCSB a dezvăluit că Ngezana a fost răcit, acesta fiind motivul pentru care sud-africanul n-a prins echipa. Gigi Becali a explicat şi strategia prin care transferă jucătorii, spunând că e nevoit să îi testeze la FCSB şi să rişte o sumă de transfer:

„Ngezana a avut puţină gripă. L-am lăsat să nu se îmbolnăvească echipa. Va fi cuplu Ngezana-Duarte. Şi i-am spus lui Meme. Am fost buni, dar acum se creionează o echipă foarte puternică. O să vedeţi.

Să vină şi Arad, să vină Joao Paulo. Contează fiecare jucător. Sunt echipe care au luat un jucător şi s-a stricat treaba. Nu sunt eu Dumnezeu, mare specialist. Nu poţi să ştii dacă are bărbăţie când îl iei la FCSB.

Îl iau pe Joao Paulo. Ştii de ce? M-a costat jumătate din biletele de la meciul cu Fenerbahce. Ia să îl văd. Se mulează şi poate să prindă foarte bine sau dacă nu, hai noroc! Am luat 10 milioane anul ăsta.

Nu trebuie să risc? Garantează tu! Dau 3 milioane pe un jucător. Politic ziceam că e 3.000.000 şi uite că nu face 100.000. Mai bine îi verific eu la locul de muncă, numit FCSB. Ia treci mă, la strung!

L-am văzut pe Joao Paulo mijlocaş central. Înţeleg că joacă fundaş stânga la naţională. El joacă şi extremă dreaptă. Un jucător de ăsta e joker, poţi să faci ce vrei cu el”, a spus Gigi Becali.