Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă: ”Poate să fie cel mai bun atacant din România”

Ieșit din grațiile patronului din cauza faptului că a stat mai mult accidentat, Denis Alibec a stârnit mânia lui Gigi Becali în momentul în care a mers să se opereze fără încuviințarea clubului.

Gigi Becali, decizie surprinzătoare în privința lui Denis Alibec

Deși lucrurile păreau clare în ceea ce-l privește pe atacantul în vârstă de 34 de ani, Gigi Becali s-a sucit. Patronul campioanei României vrea să-i mai dea o șansă lui Alibec și a decis ca acesta să meargă cu echipa în cantonamentul de iarnă.

”Ca dovadă, de exemplu, Alibec. Că m-a întrebat Mihai Stoica dacă îl luăm și eu am zis că am încredere în el. În primul rând că și-a scos banii, că i-a dat pasă de gol lui Miculescu în Europa League. Declarația lui a fost așa, după care m-a întrebat pe mine și i-am zis că merge în cantonament, poate să fie cel mai bun atacant din România.

Nu e complementar cu Bîrligea, dar o să avem multe meciuri. Mai avem încă 10 meciuri în Europa League, o să fie bine, o să vezi tu. Poate să fie un meci ăla, un meci ăla. (…) Transferurile sunt până pe 9 februarie, să vedem cum se prezintă Alibec în cantonament, după aia vedem dacă mai luăm alt atacant”, a declarat Becali, emisiunea .

Alibec era cu bagajele făcute să plece de la FCSB

Imediat după disputarea ultimului meci din 2025, Mihai Stoica a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că l-a înștiințat pe Denis Alibec de faptul că și a precizat că cel mai probabil se va ajunge la o despărțire în iarnă.

”Am avut o discuție cu Alibec. Probabil că ne vom despărți de el în iarnă. Nu știu ce vrea el, știu ce vrem noi. Da, am avut o discuție cu el. I-am spus care este gândirea noastră. Nu a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist.

A avut o perioadă cu accidentări peste accidentări. Nu e vina nimănui. Așa a fost să fie. Chimie a fost. Din nefericire, au fost accidentări care l-au ținut departe de teren. A prins puține minute după ce s-a operat. Așa s-a închis”, a spus Stoica.

Denis Alibec, dorit de revelația din SuperLiga

Deși nu a închis contractul cu FCSB, Denis Alibec este . Patronul Valeriu Iftime nu a stat pe gânduri când a fost întrebat dacă l-ar lua la FC Botoșani.

”O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi.

Totuși, totul depinde de fotbalist. Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun.

Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el. Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a afirmat Iftime.