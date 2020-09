Gigi Becali s-a testat pentru COVID-19! Ce răspuns a primit patronul FCSB

Mihai Stoica a dat detalii despre patronul celor de la FCSB și a spus care este motivul pentru care acesta nu mai dorește să mai discute în presă despre formația lui.

Totodată, Stoica a zis că, deși echipa a fost foarte afectată de coronavirus, Gigi Becali nu a întâmpinat nicio problemă, iar testul său nu a fost pozitiv.

„Gigi Becali nu a fost nici măcar dezamăgit după meciul cu Poli Iași. A înțeles situația! El nu a avut nicio problemă cu acest coronavirus.

”S-a testat și a fost negativ!”

Când aveam etajul transformat în spital, la bază, el intra acolo, cu mască și fără mască. Nu avea nicio teamă că se poate infecta. Nu a avut niciodată probleme. S-a testat și a fost negativ!

Nu mai dorește să apară în spațiul public niciodată! E o alegere personală. E calea pe care și-a ales-o și sunt convins că așa va fi, că nu va renunța. Probabil că și de aceea voi fi eu mai activ, pentru că în ultima vreme nu am vorbit”, a spus Mihai Stoica pentru Pro X.

Patronul FCSB-ului i-a vrut pe Melinte și pe Bouhenna pentru partida cu Slovan Liberec. Echipa era lovită de coronavirus și avea nevoie disperată de jucători.

Becali putea face oricât de multe transferuri dorea până la ora 15, în ziua meciului. Melinte nu a dorită să se ducă departe de casă, iar Bouhenna a refuzat.

Gigi Becali, refuzat de doi jucători

Bogdan Apostu, agent de jucători aflat în relații bune cu UTA, a spus că patronul FCSB-ului l-a dorit pe Melinte, însă jucătorul a vrut să rămână aproape de casă, el fiind din Banat.

Totodată, Becali a fost refuzat și de Rachid Bouhenna, jucător ce ar fi fost util FCSB-ului în jocul cu Slovan. El ar fi putut să blocheze cele două goluri ale lui Liberec.

Giovanni Becali a vorbit despre absența vărului său din spațiul public. El a dat detalii în premieră despre dispariția din spațiul public a lui Gigi Becali:

„E pandemia asta… A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard, dar la botez a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul. Totul din cauza acestei pandemii. Nici la naștere nu am mers, nu am văzut copilul încă. Am zis să nu ne vizităm. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru”.