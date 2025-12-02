Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de UTA – FCSB. Care este primul 11 rămas la București și ce prim 11 poate juca la Arad. Exclusiv

La acel moment, omul de afaceri a justificat această chestiune prin necesitatea odihnirii jucătorilor importanți, cei care au dus greul până acum în acest sezon, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene, în special în Europa League. Așadar, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, iar, din informațiile FANATIK, cei de la FCSB au decis să nu se bazeze la Arad pe mai mulți fotbaliști de bază, titulari în mod obișnuit, jucători care astfel au rămas în Capitală.
Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea. Așadar, în aceste condiții, primul 11 al campioanei României la acest meci din grupele Cupei ar putea arăta în felul următor:
Zima- Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki- Alhassan, Edjouma- Toma, Tavi Popescu, Politic- Thiam
Cum ar arăta un posibil prim 11 al jucătorilor lăsați la București de FCSB pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut (Lixandru), Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la FCSB a transmis că a decis să își odihnească titularii obișnuiți la partida de la Arad. De asemenea, omul de afaceri din Pipera a anunțat că urmează ca Vlad Chiricheș să fie folosit în acest joc:
„Baba Alhassan va juca în Cupă, cu UTA. (n.r. lui Chiricheș îi dați vreo funcție în club de la iarnă?) Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo.
(n.r. nu vă interesează Cupa?) Mă interesează, dar o iau cu rezervele. Titularii nici nu vor merge la Arad, rămân la București, să se odihnească. Toți! Vom juca împotriva UTA-ei cu toate rezervele, inclusiv Chiricheș. Meciul cu UTA e foarte important, dar rezervele de aia sunt fotbaliști la FCSB, ca să câștige. Eu le știu foarte bine astea, nu sunt idiot să imi faci tu (n.r. Marius Șumudică) calculele”.