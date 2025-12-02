Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de UTA – FCSB. Care este primul 11 rămas la București și ce prim 11 poate juca la Arad. Exclusiv

FCSB a lăsat la București în întreg prim 11 în perspectiva meciului din deplasare cu UTA din Cupa României Betano, așa cum patronul Gigi Becali a anunțat recent în exclusivitate pentru FANATIK
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
02.12.2025 | 19:16
Gigi Becali sa tinut de cuvant inainte de UTA FCSB Care este primul 11 ramas la Bucuresti si ce prim 11 poate juca la Arad Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Primul 11 lăsat acasă de FCSB pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano. Foto: colaj Fanatik
La acel moment, omul de afaceri a justificat această chestiune prin necesitatea odihnirii jucătorilor importanți, cei care au dus greul până acum în acest sezon, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene, în special în Europa League. Așadar, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt, iar, din informațiile FANATIK, cei de la FCSB au decis să nu se bazeze la Arad pe mai mulți fotbaliști de bază, titulari în mod obișnuit, jucători care astfel au rămas în Capitală.

FCSB a lăsat la București un întreg prim 11 înainte de meciul cu UTA din Cupa României Betano

Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Valentin Crețu, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Lixandru, Risto Radunovic, Adrian Șut, Florin Tănase, David Miculescu, Darius Olaru, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea. Așadar, în aceste condiții, primul 11 al campioanei României la acest meci din grupele Cupei ar putea arăta în felul următor: 

Zima- Pantea, Chiricheș, Dăncuș, Kiki- Alhassan, Edjouma- Toma, Tavi Popescu, Politic- Thiam

Cum ar arăta un posibil prim 11 al jucătorilor lăsați la București de FCSB pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut (Lixandru), Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Anunțul făcut recent de Gigi Becali în acest sens

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul de la FCSB a transmis că a decis să își odihnească titularii obișnuiți la partida de la Arad. De asemenea, omul de afaceri din Pipera a anunțat că urmează ca Vlad Chiricheș să fie folosit în acest joc:

„Baba Alhassan va juca în Cupă, cu UTA. (n.r. lui Chiricheș îi dați vreo funcție în club de la iarnă?) Dacă vrea, cum vrea, nu știu ce o să fie. Dar stai să vedem, că poate îl mai folosim. O să joace acum, în Cupă. Nu o să fie pe teren niciun titular, nici nu pleacă acolo.

(n.r. nu vă interesează Cupa?) Mă interesează, dar o iau cu rezervele. Titularii nici nu vor merge la Arad, rămân la București, să se odihnească. Toți! Vom juca împotriva UTA-ei cu toate rezervele, inclusiv Chiricheș. Meciul cu UTA e foarte important, dar rezervele de aia sunt fotbaliști la FCSB, ca să câștige. Eu le știu foarte bine astea, nu sunt idiot să imi faci tu (n.r. Marius Șumudică) calculele”. 

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
