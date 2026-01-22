Sport

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Trei schimbări dintr-un foc în Dinamo Zagreb – FCSB

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și jucătorul transferat în vară a primit o șansă în repriza secundă a duelului pe care FCSB l-a avut cu Dinamo Zagreb.
Mihai Alecu
22.01.2026 | 23:30
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și l-a băgat pe Politic în meciul cu Dinamo Zagreb
Omul de afaceri spunea că îi va da o șansă și lui Dennis Politic, cel care în ultimele meciuri a rămas pe banca de rezerve, iar la duelul cu Dinamo Zagreb acesta și-a făcut apariția pe teren.

3 dintr-un foc! Schimbările făcute de FCSB la pauza duelului cu Dinamo Zagreb

Prima repriză a duelului pe care campioana României l-a avut în Croația a fost una nu tocmai fericită, dar care s-a încheiat cu o speranță pentru partea a doua, după ce Daniel Bîrligea a marcat și a redus din handicap în urma unei faze excelente. Croații marcaseră de două ori în primele 11 minute, prin Bakrar și Beljo, după greșeli în apărarea FCSB, și păreau că au sub control meciul.

Gigi Becali a anunțat înainte de startul partidei că la pauză va face o schimbare, iar Politic a primit minutele anunțate, după ce i-a luat locul lui Miculescu. Această promisiune față de jucătorul luat în vară de la Dinamo a fost respectată, extrema a intrat pe teren în startul părții secunde.

Cum s-a schimbat FCSB după pauză în meciul cu Dinamo Zagreb

De asemenea, pe lângă Dennis Politic, pe gazon și-au mai făcut apariția și Valentin Crețu, introdus în locul lui Joyskim Dawa, dar și Octavian Popescu în locul lui Mihai Lixandru. Aceste schimbări au dus la mutări în sistemul tactic pe care FCSB l-a avut în primul minut. Graovac a trecut în centrul defensivei, în timp ce Valentin Crețu a ocupat partea dreaptă a defensivei.

Bucureștenii au rămas cu un singur mijlocaș defensiv, Baba Alhassan, care a fost punct fix și în fața sa s-au aflat Darius Olaru și Octavian Popescu. Prin aceste schimbări cei de la FCSB au dorit să avanseze liniile și să pună presiune pe trupa din Zagreb, care a avut avans, 2-1, la pauză. Nici Daniel Bîrligea nu a fost lăsat pe teren 90 de minute, iar în minutul 66 acesta a fost înlocuit cu Alibec.

Gigi Becali a anunțat că Politic va juca împotriva lui Dinamo Zagreb

Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA înainte de meci, Gigi Becali a anunțat că are încredere în Dennis Politic și acesta va juca împotriva lui Dinamo Zagreb.

”Politic va juca o repriză la Zagreb. Cu Politic mai am răbdare pentru că mai cred în el. Politic trebuie să fie fotbalist, era prea bun ca să uite fotbalul. Trebuie vorbit cu el, ‘Bă, du-te, joacă de plăcere, distrează-te. Fă ce vrei tu, nu se supără nimeni, să nu ai emoţii’. Aşa trebuie vorbit cu el, el are emoţii”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

