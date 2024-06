Gigi Becali s-a ținut de promisiunea de la Fanatik SuperLiga. Cu cât i-a mărit salariul lui Elias Chralambous

Gigi Becali îl propulsează pe Elias Chralambous în topul celor mai bine plătiți antrenori din SuperLiga. Salariu fabulos la noul contract al antrenorului FCSB.

Gigi Becali, salariu de trei ori mai mare pentru Elias Charalambous: „I-am triplat contract, prime, bonusuri, tot”

Gigi Becali este extrem de mulțumit de cipriot și pare că are asigurat postul la FCSB: „Eu acum am cel mai tare antrenor. Charalambous, toată viața. Până la moarte cu Charalambous și Pintilii. Am fost campion cu 7 etape înainte, nu cu 3. Va sta aici până la bătrânețe la FCSB cu noi.

ADVERTISEMENT

Considerați că e român. Îi dublez, îi triplez salariul. Dacă ne calificăm, îi dau și mai mult de 20.000 (n.r. – de euro). Dar stai să ne calificăm”, .

Și Becali s-a ținut de cuvânt în cele din urmă: „I-am triplat contract, prime, bonusuri, tot”, e ultima declarație a omului de afaceri potrivit .

ADVERTISEMENT

Gigi Becali îl propulsează pe Elias Chralambous în topul celor mai bine plătiți antrenor din SuperLiga

însă după ce a ratat titlul salariul i-a fost înjumătățit. Acum antrenorul cipriot va avea un salariu lunar de 15.000 de euro, adică 180.000 de euro pe an.

Astfel, Elias Charalambous se înscrie în topul celor mai plătiți antrenorin din SuperLiga. Topul este condus detașat de Neil Lennon, noul antrenor al Rapidului, cu un salariu de 480.000 de euro pe an.

ADVERTISEMENT

Topul celor mai bine plătiți antrenori din SuperLiga

Neil Lennon 480.000 euro anual Dan Petrescu 360.000 Ovidiu Sabău 300.000 Costel Gâlcă 280.000 Bernd Storck 200.000 Dorinel Munteanu 190.000 Elias Charalambous 180.000

FCSB i-a marcat cariera lui Elias Charalambous: „Am fost incredibil de norocos”

Elias Chralambous este conștient de șansa uriașă pe care i-a oferit-o Gigi Becali: „Câștigarea titlului este cel mai important succes din cariera mea. Efortul jucătorilor mei a fost răsplătit după 9 ani fără titlu.

ADVERTISEMENT

Sunt antrenor de 6 ani, dintre care 3 au fost petrecuți ca secund. Există mulți antrenori de valoare în Grecia și Cipru, dar nu mereu la fel de multe oportunități.

Am fost incredibil de norocos să ajung la un club precum FCSB. Valoarea fotbaliștilor a făcut diferența, ei sunt cei care luptă minut de minut pe teren”, a spus antrenorul campioanei într-un interviu pentru presa din Grecia.

Ce planuri de viitor are cipriotul: „Aș fi interesat”. Gigi Becali vrea să îl vândă cu 3 milioane de euro!

Elias Chralambous știe unde vrea să antreneze după ceva va pleca de la FCSB: „Cu siguranță că mi-ar plăcea să lucrez și în Grecia pe viitor, aș fi interesat. Am petrecut ani frumoși acolo și e un campionat care a crescut constant în ultimii ani”.

: „Charamabous dacă califică echipa (n.r. – grupele Champions League) nu pleacă. I-am zis eu în glumă, ‘Băi, o să te vând și pe tine și o să iei 3 milioane de euro salariu’. Și știi ce a zis? ‘Dacă am ofertă, tu de vei zice să merg, o să merg’.

Și pentru cuvintele astea, dacă mă ajută Dumnezeu, îi voi face salariul atât de mare ca să nu mai plece în nicio țară din Arabia, să stea la mine la biserică, la bază la FCSB. Îi voi face salariu mare, îi voi da prime mari din calificări și să nu mai plece nicaieri.

Dacă așa a zis. ‘De voi avea ofertă, o să te întreb pe tine dacă ești de acord. Și fac ce zici tu’. Păi vezi? El are 1 an contract, până în vară, dar gata, acum el are cât vrea el. Cât vrea el și cât vreau eu. Eu vreau pentru că e un om extraordinar.

O să văd în funcție de rezultate, că vreau să îl țin, trebuie să îi dau salariu mare. El n-are acum decât 5000 de euro. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană îi dau 20-25 de mii. Îi dau primă 500 de mii. Nu mai vreau să plece omul. Campionatul îl luăm, deci clar îi prelungesc”, a mai spus patroul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.