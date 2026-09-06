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Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o prestație criticată de toată lumea, sâmbătă, 5 septembrie 2026, în derby-ul Dinamo – FCSB, încheiat cu scorul de 2-1. „Centralul” din Carei a părut că scapă meciul din mână încă din prima repriză. Norocul său s-a numit camera VAR, care a întors o serie de decizii eronate. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, nu l-a iertat pe cel mai bine cotat arbitru român.

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, critici pentru Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1

FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga. În etapa a 8-a, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a pierdut în derby-ul campionatului contra marii rivale, Dinamo, pe Arcul de Triumf. Întâlnirea din Capitală a avut de toate: fotbal de calitate, goluri, eliminări, penalty-uri acordate și neacordate și multe, foarte multe faze controversate.

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În ciuda perioade nefaste a fostei campioane, fanii săi au fost din nou la înălțime și au umplut o peluză a stadionului Arcul de Triumf. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord a comentat prestația elevilor lui Marius Baciu (51 de ani). Gheorghe Mustață este de părere că roș-albaștri au jucat mai bine în inferioritate.

și brigada acestuia. Mustață spune că „centralul” a comis erori majore. A enumerat aici: eliminarea lui Duarte, ne-eliminarea portarului lui Dinamo și un posibil ofsaid la golul de 1-0 marcat de Pascual. „Am jucat mai bine în zece. Din punctul meu de vedere, avantajul a fost creat puțin și de arbitraj. Nu știu dacă acolo era roșu la Duarte. Dacă ai dat roșu acolo, trebuia să dai roșu și la portar (n.r. lui Alaa Bellaarouch, după conflictul cu Ofri Arad). Că-i târziu, că nu-i târziu, trebuia să-i dai roșu.

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Din punctul meu de vedere, primul gol a fost marcat din ofsaid. Se spune că nu influențează al treilea jucător. Ba da, influențează, pentru că exact la noi la poartă s-a dat. Toți trei s-au dus să lovească mingea. Deci ai influențat faza. Obligatoriu ofsaid, dar noi doar ne dăm cu părerea”, spune Mustață.

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Liderul Peluzei Nord, sfat pentru patronul Gigi Becali: „Să nu mai dea în arbitraj”

Gigi Mustață a mai ținut să remarce faptul că , nu are la suflet pe FCSB. Liderul galeriei roș-albastre are un sfat pentru patronul Gigi Becali.

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„Deciziile se iau din camera VAR. Am văzut că, de aici, ne iubește foarte mult (George) Găman. Domnul Kovacs la fel, ne apreciază extraordinar de mult și atunci trebuie să tragem concluzia. Domnul Becali să nu mai dea în arbitraj. Oricând pune fluierul pe frână, poți să accelerezi cât vrei. Fluierul e tot la el”, adaugă Mustață.

Nici dinamoviștii nu au fost prea încântați, după meci, de arbitrajul lui Istvan Kovacs. Gigi Mustață este de părere că alb-roșii nu ar trebui să se plângă. „Nu știu dacă ar trebui să fie Dinamo nemulțumită. E normal că o echipă care joacă acasă să beneficieze de cinci la sută. Așa este o regulă a arbitrajului. Oricum, păcat de derby-ul ăsta că a fost stricat de VAR. Nu știu dacă s-au mai întâmplat vreodată aceste nereguli la arbitraj. Să dai VAR, apoi întorci, stai puțin, anulezi, dai cartonașul ăla (…) Iar Kovacs este unul dintre cei mai buni arbitri români”.