Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Liderul Peluzei Nord dă de pământ cu Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1 și îi dă un sfat patronului: „Gigi Becali să nu mai dea în arbitraj”

Istvan Kovacs este criticat dur de liderul Peluzei Nord după prestația din derby-ul de sâmbătă, Dinamo - FCSB 2-1. Mustață, sfat pentru patronul Gigi Becali.
Adrian Baciu
06.09.2026 | 13:47
Liderul Peluzei Nord da de pamant cu Istvan Kovacs dupa Dinamo FCSB 21 si ii da un sfat patronului Gigi Becali sa nu mai dea in arbitraj
EXCLUSIV FANATIK
Gheorghe Mustață, critici pentru Istvan Kovacs după Dinamo - FCSB 2-1 și un sfat pentru Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o prestație criticată de toată lumea, sâmbătă, 5 septembrie 2026, în derby-ul Dinamo – FCSB, încheiat cu scorul de 2-1. „Centralul” din Carei a părut că scapă meciul din mână încă din prima repriză. Norocul său s-a numit camera VAR, care a întors o serie de decizii eronate. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, nu l-a iertat pe cel mai bine cotat arbitru român.

Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, critici pentru Istvan Kovacs după Dinamo – FCSB 2-1

FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga. În etapa a 8-a, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) a pierdut în derby-ul campionatului contra marii rivale, Dinamo, pe Arcul de Triumf. Întâlnirea din Capitală a avut de toate: fotbal de calitate, goluri, eliminări, penalty-uri acordate și neacordate și multe, foarte multe faze controversate.

ADVERTISEMENT

În ciuda perioade nefaste a fostei campioane, fanii săi au fost din nou la înălțime și au umplut o peluză a stadionului Arcul de Triumf. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, liderul Peluzei Nord a comentat prestația elevilor lui Marius Baciu (51 de ani). Gheorghe Mustață este de părere că roș-albaștri au jucat mai bine în inferioritate.

În privința arbitrajului, liderul fanilor FCSB îl atacă pe Kovacs și brigada acestuia. Mustață spune că „centralul” a comis erori majore. A enumerat aici: eliminarea lui Duarte, ne-eliminarea portarului lui Dinamo și un posibil ofsaid la golul de 1-0 marcat de Pascual. „Am jucat mai bine în zece. Din punctul meu de vedere, avantajul a fost creat puțin și de arbitraj. Nu știu dacă acolo era roșu la Duarte. Dacă ai dat roșu acolo, trebuia să dai roșu și la portar (n.r. lui Alaa Bellaarouch, după conflictul cu Ofri Arad). Că-i târziu, că nu-i târziu, trebuia să-i dai roșu.

ADVERTISEMENT
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe...
Digi24.ro
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño

Din punctul meu de vedere, primul gol a fost marcat din ofsaid. Se spune că nu influențează al treilea jucător. Ba da, influențează, pentru că exact la noi la poartă s-a dat. Toți trei s-au dus să lovească mingea. Deci ai influențat faza. Obligatoriu ofsaid, dar noi doar ne dăm cu părerea”, spune Mustață.

ADVERTISEMENT
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat...
Digisport.ro
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”

Liderul Peluzei Nord, sfat pentru patronul Gigi Becali: „Să nu mai dea în arbitraj”

Gigi Mustață a mai ținut să remarce faptul că nu doar Istvan Kovacs, ci și arbitru din camera VAR de sâmbătă seara, George Găman, nu are la suflet pe FCSB. Liderul galeriei roș-albastre are un sfat pentru patronul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Deciziile se iau din camera VAR. Am văzut că, de aici, ne iubește foarte mult (George) Găman. Domnul Kovacs la fel, ne apreciază extraordinar de mult și atunci trebuie să tragem concluzia. Domnul Becali să nu mai dea în arbitraj. Oricând pune fluierul pe frână, poți să accelerezi cât vrei. Fluierul e tot la el”, adaugă Mustață.

Nici dinamoviștii nu au fost prea încântați, după meci, de arbitrajul lui Istvan Kovacs. Gigi Mustață este de părere că alb-roșii nu ar trebui să se plângă. „Nu știu dacă ar trebui să fie Dinamo nemulțumită. E normal că o echipă care joacă acasă să beneficieze de cinci la sută. Așa este o regulă a arbitrajului. Oricum, păcat de derby-ul ăsta că a fost stricat de VAR. Nu știu dacă s-au mai întâmplat vreodată aceste nereguli la arbitraj. Să dai VAR, apoi întorci, stai puțin, anulezi, dai cartonașul ăla (…) Iar Kovacs este unul dintre cei mai buni arbitri români”.

ADVERTISEMENT
Karlo Muhar, cale liberă spre FCSB! Culisele blocajului de la CFR Cluj: “Au...
Fanatik
Karlo Muhar, cale liberă spre FCSB! Culisele blocajului de la CFR Cluj: “Au ajuns la un acord! Scapă de proces” Ce salariu va avea croatul
Șase transferuri pentru CFR Cluj! Billel Omrani, marea surpriză a lui Marius Șumudică
Fanatik
Șase transferuri pentru CFR Cluj! Billel Omrani, marea surpriză a lui Marius Șumudică
De ce l-au refuzat ultraşii pe Ianis Zicu antrenor la FCSB. Gigi Mustață,...
Fanatik
De ce l-au refuzat ultraşii pe Ianis Zicu antrenor la FCSB. Gigi Mustață, dezvăluiri după derby: “Noi nu uităm când suntem înjuraţi” Cine vine antrenor
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit în direct: 'Gino Iorgulescu, ești complice la crimă, nesătulule! L-ai scos pe criminal din România, îți bați joc de popor. Și Ponta e băgat până la gât în treaba asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!