Gigi Becali, săgeți către Dan Șucu după scandalul de la Rapid: „Am vrut să amendez acea discuție. Făcea aluzie și la noi”

, Rapid trece printr-un moment dificil în acest sezon. imediat după meciul de la Hermannstadt, dar a fost convins de conducere să rămână pe bancă până la finalul sezonului.

Gigi Becali se amuză de situația de la Rapid

Rapid a ratat șansa de a se califica în finala Cupei României Betano, iar fanii și inclusiv Marius Șumudică au fost afectați de eșecul cu Hermannstadt. înaintea meciului cu FCSB,

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu a uitat remarca făcută acum ceva timp de Dan Șucu și pentru faptul că acesta a criticat felul în care manageriază situația de la FCSB.

De asemenea, finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit și despre obiectivele sale pe plan fotbalistic și anume calificarea constantă în cupele europene.

„E problema lor, dar ei spuneau că la Rapid va fi o conducere stil occidental și că celelalte se conduc după ureche și că vor avea altfel de management și că datorită managementului pe care îl vor avea, va fi un eșec dacă va termina în spatele FCSB-ului.

Și a terminat la vreo 10 puncte distanță. Și anul asta din cauza managementului extraordinar nu au cum sa o ia înaintea noastră. Am vrut să amendez acea discuție. Făcea aluzie și la noi, conducerile noastre, vezi Doamne, se conduc după ureche. Ei se vor mobiliza. Când e un meci Rapid – FCSB se vor mobiliza”.

Gigi Becali: „Pe mine mă interesează la fotbal cupele europene”

„Nu contează managementul sau că pleacă sau vine antrenorul. Nu contează asta. Nu poți să faci performanță. Trebuie să ai jucători de valoare ca să faci performanță. Nu vreau să mai zic, că iar fac păcate.

Am făcut performanțe tot timpul. Am fost pe locul 2. Am fost la egalitate de puncte. Au fost conjuncturi să nu luăm titlul la mustață, în ultima etapă. Uitați-vă în cupele europene, câți ani la rând am fost? Pe mine mă interesează la fotbal cupele europene. Asta mă interesează”, a declarat Gigi Becali la .