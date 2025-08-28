Gigi Becali, săgeți către Universitatea Craiova: „Ei joacă meciul secolului, noi suntem calificați!”

Gigi Becali nu se oprește din a-și ironiza rivalii. Patronul FCSB-ului a lansat noi săgeți către Universitatea Craiova chiar înaintea returului cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League,

Gigi Becali, ironii la adresa Universității Craiova. Ce a spus despre meciul oltenilor cu Bașakșehir

FCSB are șansa să evolueze din nou în faza principală din Europa League, dacă trece cu bine de Aberdeen joi seară, la returul de pe Arena Națională. Chiar și în cazul unui eșec, bucureștenii sunt deja

Gigi Becali a vorbit despre meciul Universității Craiova cu Bașakșehir, unul extrem de important pentru olteni. Echipa lui Mirel Rădoi are șansa de a evolua în grupele unei competiții europene, însă patronul FCSB-ului a ironizat total contextul în care se află echipa din Bănie, comparativ cu cel în care se află echipa lui.

„Noi am jucat meciul secolului și l-am câștigat!”

„La noi sunt de două ori mai mulți bani, 16-18 milioane de euro. Încă 2 meciuri în plus europene față de Conference League. Încă ceva coeficient UEFA de care e nevoie. Noi suntem deja calificați, iar Craiova, cu alte cuvinte, are meciul secolului.

Noi suntem în Conference League și pentru ei e meciul secolului și cel mai important. Noi am jucat meciul secolului și l-am câștigat. Este diferență, aproape dublu. Dacă în Conference iei 10 milioane, în Europa iei 16-18 milioane de euro.

Am zis cu totul, cu bilete, cu tot. Este coeficientul în plus și echipele mai puternice în plus. Plăcerea e pofta banilor, care trebuie făcută. Fără ei, nu e frumos fotbalul!", a spus Gigi Becali