Gigi Becali salută decizia CCR vizavi de Legea Novak. Cum vrea să profite patronul de la FCSB: „Asta am așteptat”

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.04.2026 | 20:07
Gigi Becali (67 de ani) a oferit o primă reacție după ce în cursul zilei de miercuri CCR a decis că vestita „Lege Novak”, prin care se dorea impunerea folosirii unui procent de 40% jucători români de către toate echipele sportive din țară, este neconstituțională, întrucât încalcă normele Uniunii Europene referitoare la libera circulație a forței de muncă.

Gigi Becali, prima reacție după ce „Legea Novak” a fost declarată neconstituțională de către CCR

Finanțatorul de la FCSB s-a poziționat încă de la început împotriva acestei chestiuni și chiar a făcut și anumite demersuri oficiale în acest sens în urmă cu ceva timp, inclusiv o petiție către președintele României, Nicușor Dan. Acum, după ce a aflat că proiectul legislativ a fost declarat neconstituțional de către CCR, omul de afaceri a jubilat și, totodată, a transmis că este pregătit să folosească acest lucru, din postura sa de deputat, pentru a merge mai departe și pentru a demonstra că și regula sub 21 de ani din SuperLiga, impusă de FRF, ar încălca de asemenea într-o anumită măsură principiile unei piețe libere în ceea ce privește dreptul la muncă.

După cum se știe deja destul de bine, Gigi Becali este poate cel mai mare adversar al acestei prevederi existente deja de mai mulți ani în SuperLiga. În acest sens, în urmă cu ceva timp, el a depus în Parlamentul României un proiect legislativ de modificare a actualei Legi a Sportului. Printre altele, în textul respectiv se specifică în mod clar că se dorește înlăturarea obligativităților de acest gen impuse de către federațiile sportive asupra cluburilor profesioniste, în condițiile în care totuși este vorba despre entități private, care au drept principal scop obținerea de profit.

Gigi Becali vrea acum să continue în Parlament demersul pentru înlăturarea prevederii sub 21 de ani din SuperLiga

Astfel, Becali a susținut în mai multe rânduri în spațiul public de-a lungul timpului că, în viziunea sa, nu este normal ca FRF să intervină în strategia cluburilor din SuperLiga, ci ar trebui ca acestea să aibă libertate totală când vine vorba despre modalitățile folosite pentru îndeplinirea obiectivelor sportive și, în ultimă instanță, pentru generarea de profit din activități comerciale sau de altă natură.

„Eu v-am spus că ne va ajuta încă de atunci. Este clară treaba. Nu v-am spus că ne ajută? Asta am așteptat. Bine că mi-ai zis. O să-l sun pe avocat. De ce am așteptat? Acum vom băga legea pe care eu o am, proiectul de lege pe care l-am inițiat (n.r. cel împotriva prevederii sub 21 de ani din SuperLiga). Și acum o să avem motiv”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
