Gigi Becali, sancționat de FRF după ce i-a distrus pe Colțescu și Hațegan! Ce sumă trebuie să scoată din buzunar patronul FCSB

Gigi Becali a avut un lui Sebastian Colțescu , meci disputat pe 31 august 2025. Comisia Centrală a Arbitrilor a sesizat Comisia de Disciplină, care a jucat cazul abia pe 27 octombrie, după mai multe amânări.

Ce amendă a primit Gigi Becali din partea FRF!

FRF a anunțat că Gigi Becali a fost amendat cu 5000 de lei și avertisment după atacul public la adresa celor doi arbitri: „Admite sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor. În temeiul art. 12, 14 Bis și 15 raportat la art. 52/2/b și 4 din RD al FRF, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate de 5.000 lei”, se arată în hotărârea Comisiei de Disciplină.

Patronul FCSB a fost nemulțumit de arbitrajul din derby și i-a făcut praf pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan, arbitru VAR la acel meci, pentru că nu au acordat două lovituri de pedeapsă celor de la FCSB.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Colţescu şi Haţegan după CFR Cluj – FCSB 2-2: „Mintea lor nu mai funcţionează”

Prima fază la care a solicitat penalty a fost la ținerea lui Denis Alibec în suprafața de pedeapsă, iar a doua la un șut puternic trimis de Adi Șut și respins cu cotul în careu de Adrian Păun. La final, patronul a pornit tirada:

„Așa ceva nu s-a mai văzut. Că s-a mai greșit, că nu știu ce…așa ceva nu s-a mai întâmplat de cinci ani. 11 metri, tragi de tricou, nu e. Dă mingea, se duce spre poartă, gol, ăla bagă cotul, lovește cu cotul, nu e 11 metri.

A înnebunit lumea, că un om sănătos nu poate să facă așa ceva. Orice om sănătos la cap, vede. Nu mai sunt sănătoși la cap, trebuie dați afară din arbitraj. Și el, și Hațegan. Mintea lor nu mai funcționează.

Ochii lor nu mai funcționează. Minte bolnavă la cap. Du-te, tată, la spital, controlează-te. Vezi ce ai și lasă-ne, că înnebunești lumea, munca oamenilor. Vă treziți pe câmp? Trebuie scoși din arbitraj.

Există încredere în VAR. Păi, ce, au înnebunit toți? Ăștia au înnebunit. Fac un control la bibilică, hai, bă, pleacă acasă. Acum o să-i punem să nu mai dea cu capul în careu. Îi pun pe fundașii mei să tragă de tricou, să țină, să vedem, mai dă 11 metri. Gata, nu mai ai cum să dai cu capul. Tu vrei să pleci, nu mai ai unde”, a tunat patronul FCSB.

Gigi Becali a readus în discuţie problemele personale ale lui Colţescu

Tirul lui Gigi Becali s-a mutat apoi pe Sebastian Colţescu. Patronul FCSB-ului a readus în discuţie problemele personale ale arbitrului, despre care se spunea că în 2008 a ameninţat că se aruncă de la balcon:

„Du-te Hațegane la doctor, că parcă el e doctor. Ai colegi, du-te să te verifice la bibilica ta, dacă mai ai ceva la capul tău. Și pe tine Colțescule, că ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva, probleme de bibilică, spartă.

Că e bibilică spartă. Să mă ierte Dumnezeu, le spun astea ca măcar să ia aminte ceilalți. Că ei, săracii, n-ai cum. După ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Vai de capul lor.

Mi-a zis Meme. Bă, aștia ne distrug. Hațegan la VAR, care ne-a nenorocit mereu. Colțescu, că nu, că merge la biserică, se spovedește. Du-te, bă. Crezi că aștia care merg pe la biserică, sunt corecți?. Mai e nevoie de comunicat de la Vassaras? Îi dau eu comunicat. Pregătiți-vă de RMN la bibilică”, a fost reacţia virulentă a lui Gigi Becali.

Gigi Becali, suspendat şase luni şi amendat cu 50.000 de lei după ce s-a luat de Cristina Trandafir

Gigi Becali este un „client” al Comisiei de Disciplină. Pe 1 aprilie 2024 patronul FCSB a fost sancţionat cu 50.000 de lei şi a fost suspendat şase luni pentru declaraţiile referitoare la arbitrul Cristina Trandafir.

După FCSB – FC Botoşani 3-2, Gigi Becali s-a luat de arbitră, care a oficiat în camera VAR: ”Numai că-i dau un sfat. Vrea să-i împlinească Dumnezeu dorinţele pe care le cere ea acolo la biserică? Să se lase de arbitraj, sau să se ducă la femei, să arbitreze la femei.

Să nu mai arbitreze ea bărbații. Și o va ajuta Dumnezeu să-i împlinească dorințele, știa ea la ce mă refer. Pentru că ea vine la noi, acolo, la biserică, la Berceni, la bază. Eu stiu ce dorințe are ea. Du-te la arbitraj, la femei, tu esti din coasta bărbatului”, au fost declaraţiile patronului FCSB.