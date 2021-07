Gigi Becali, savuros după transferul lui Dumiter. Vrea încă un fundaș central la FCSB: „Ăla cu chelie”

Sepsi Sfântu Gheorghe tinde să devină principala sursă de jucători a roș-albaștrilor în această perioadă de mercato. După Andrei Dumiter, care , sub comanda lui Dinu Todoran ar putea ajunge și slovacul Branislav Ninaj.

„Poate se gândesc și mi-l dau și pe fundașul central. Ăla cu chelie îmi place mie”, a declarat patronul Gigi Becali, amintind că a purtat deja o primă rundă de negocieri pentru apărătorul de 27 de ani.

De altfel, FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, pe 31 mai 2021, că , dar omologul său, Laszlo Laszlo Dioszegy a declinat oferta fără să stea prea mult pe gânduri.

„Da, a semnat Dumiter. Doi ani plus trei ani. Nu mai vreau să mă încarc. Am dat 350 de mii de euro pe el. Am vrut un an, dar am zis doi ani, hai, că are 22 de ani, să se acomodeze. E român, românilor le dau mai multe șanse.

A marcat 2 goluri, dar mie mi-a plăcut de el. Și după m-am interesat. Am vorbit cu Dică. Și Dică mi-a zis că e foarte puternic. Se pretează la FCSB. Ține mingea, e foarte puternic. Are 22 de ani. Un atacant adevărat e la 25 de ani.

Mi-a plăcut mie de el. M-am interesat. Am vorbit cu Dică. El mi-a spus: ”E foarte puternic Părerea mea că e un jucător care se pretează la FCSB. Cineva care să țină mingea acolo, e foarte puternic, are 22 de ani. Are potențial foarte mare de creștere”

Dacă e bine, bine, dacă nu, am pierdut banii și cu asta basta. Trebuie să riscăm, nu? Decât să risc cu străini pe care nu-i văd… măcar pe ăsta l-am văzut vreo 2-3 meciuri. Eu recunosc că l-am văzut în două meciuri, dar la o singură fază m-a impresionat foarte tare.

Nu mai știu ce meci era, era cu mingea în careu, îl atacau 3-4, a protejat-o, a ieșit bine din clinciul ăla. Mi-a plăcut cum protejează mingea. De ce să iau eu un străin de 28 de ani, pe care-l știu toți și l-au lăsat liber și să nu iau eu un jucător român de 22 de ani, care nu se știe… poate să explodeze.

Nu mă refer la Ondrasek, ci în general. De ce să iau jucători liberi? L-au lăsat liber la 28-29 de ani? Sunt eu cel mai deștept? Ăia-s toți proști și mi-l dau mie că sunt bun?

(n.r. întrebat dacă Dumiter e ultimul transfer al acestei veri). Cine știe? Poate se gândesc și mi-l dau și pe fundașul central. Ăla cu chelie îmi place mie. Ninaj, Ninaj. Poate mi-l dau și pe Ninaj. Le-am făcut ofertă.

Noi ne-am înțeles atunci și cu Ninaj și cu Dumiter și să le dau doi copii împrumut. Ninaj vrea, dar probabil ăia de la Sepsi nu mai vor să-l dea. Ei zic că l-au dat pe Dumiter, că au luat un moldovean, din Chișinău. Numai pe Ninaj, dacă pot să-l iau, altul nu. Vreau să găsesc doi fundași centrali buni”, a declarat Gigi Becali la .