Gigi Becali, scandal la TV cu Marius Lăcătuș după Rapid – FCSB 0-0: ”Nu ne lua tu de idioți!” / ”Mă crezi nebun?”

Gigi Becali și Marius Lăcătuș au fost implicați într-un schimb de replici tensionat, la televizor, la finalul . Discuția a pornit de la un cartonaș galben pe care ar fi trebuit să îl primească Andrei Gheorghiță în derby.

Neînțelegere între Gigi Becali și Marius Lăcătuș după Rapid – FCSB

O exprimare greșită a lui i-a determinat pe Marius Lăcătuș și pe moderatorul Vali Moraru să creadă că finanțatorul roș-albaștrilor i-a făcut idioți. Becali a explicat că a vrut să se refere la el însuși.

Ilie Dumitrescu și jurnalistul Remus Răureanu au confirmat intenția omului de afaceri de a se jigni pe sine. În cele din urmă, conflictul a fost aplanat. Redăm în următoarele rânduri desfășurarea conversației de la .

Schimbul de replici în care au fost implicați Gigi Becali și Marius Lăcătuș

Gigi Becali: Dacă ăsta e galben (n.r.- la Gheorghiță, la un fault asupra lui Ciobotariu) și dăm faza asta, iar pe aia la David Miculescu nu o dăm, unde a fost clar de roșu, înseamnă că nu mă pricep eu la fotbal, sunt prea prost. Dacă ăsta e galben, înseamnă că sunt eu prea idiot, de ce să mai vorbesc (n.r.- vorbiți) cu idioții.

Marius Lăcătuș: Nu ne face pe noi idioți, că nu ești tu deșteptul pământului. Este galben (n.r.- la o intervenție a lui Kait asupra lui Miculescu). Nu știu dacă a dat sau nu, dar nu ne face pe noi idioți, că vrei tu.

Gigi Becali: Bine, nu ți-am spus așa ceva.

Marius Lăcătuș: Ai spus că ‘stau eu de vorbă cu idioții’.

Becali către Lăcătuș: ”Du-te la ORL!”

Gigi Becali: Du-te la ORL!

Vali Moraru: Exact așa ați spus, domnule Becali.

Gigi Becali: Am spus că sunt eu idiot și de ce să stați de vorbă cu idioții. M-am făcut pe mine idiot. Așa ați auzit voi?

Vali Moraru: Da. ‘De ce să stați de vorbă cu idioți’. Așa ați spus. ‘Să stau de vorbă’.

Gigi Becali: Dați din nou emisiunea. De ce să stați de vorbă voi cu idioții. Aveți acolo un intelectual, pe domnul ziarist (n.r.- Remus Răureanu). Am văzut că are mai multă pregătire. Vorbește logic. Băi, Ilie, tu cum ai înțeles? Am zis că sunteți voi idioți?

Remus Răureanu: Nu. Am înțeles că ați spus: ‘Eu sunt idiot și mai bine nu mai stați de vorbă cu idioții’.

Gigi Becali: Păi, vezi? Am spus că eu sunt idiot și ce rost mai are să stați de vorbă cu idioții. Băi, Marius, tu poți să faci ce vrei, dar eu niciodată nu mă cert cu tine pentru că ești băiat bun. N-ai înțeles bine.

Marius Lăcătuș: Nici eu nu mă cert cu tine, Gigi.

Gigi Becali: ”Eu m-am făcut idiot singur. Eu mă fac idiot, care e treaba?”

Gigi Becali: Nu ai înțeles tu bine. Cum să spun de 3-4 oameni care nu m-au deranjat cu nimic? Cum să zic așa ceva? Sunt nebun?

Vali Moraru: Noi am considerat că ați înțeles că Marius Lăcătuș a zis de galben la Gheorghiță.

Gigi Becali: Păi, eu așa am crezut, dar nu că el este idiot.

Marius Lăcătuș: Uite, și tu ai înțeles greșit.

Gigi Becali: Într-un fel e bine că v-ați supărat, că rămâneați cu impresia că v-am jignit.

Vali Moraru: Bine că am lămurit-o. Deci nimeni pe nimeni nu a fost făcut idiot la emisiunea asta.

Gigi Becali: Eu m-am făcut idiot singur. Eu mă fac idiot, care e treaba?

Ilie Dumitrescu: Așa a zis: ‘Eu sunt idiot’.