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Gigi Becali, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu în direct după Auda – FCSB 4-1: „Nu mai intru niciodată cu vagabonzi de ăștia!”

Gigi Becali și Decebal Rădulescu, protagoniștii unui scandal uriaș, în direct la Digi Sport, după Auda - FCSB 4-1. Patronul FCSB a luat foc după o întrebare a jurnalistului.
Marian Popovici
30.07.2026 | 21:11
Gigi Becali scandal urias cu Decebal Radulescu in direct dupa Auda FCSB 41 Nu mai intru niciodata cu vagabonzi de astia
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Gigi Becali, scandal uriaș cu Decebal Rădulescu în direct Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali și Decebal Rădulescu au avut un conflict, imediat după Auda – FCSB 4-1, meci care a dus la eliminarea roș-albaștrilor din Conference League. Roş-albaştrii părăsesc cupele europene încă de la prima „dublă”, după ce au jucat în ultimele două sezoane în faza principală din Europa League.

Gigi Becali, intervenţie furibundă la TV

Patronul FCSB a intrat în direct la TV la finalul meciului pierdut în Letonia cu scorul de 1-4. Gigi Becali a fost foarte dezamăgit de prestaţia echipei, spunând că a fost lipsă de bărbăţie din partea unor jucători, iar ţap ispăşitor a fost scos, din nou, Târnovanu.

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„Ce să îmi explic? Nu trebuie să luăm în calcul arbitrajul. Fotbalul e un joc bărbătesc, iar noi nu am avut decât un bărbat astăzi pe teren: Pădurariu a fost singurul bărbat. Așa cum a fost, la fotbal nu poți să câștigi când ai un portar care joacă la echipa adversă.

Sunt afectat pentru că am zis să nu mă bag, să îi dăm încredere, dar chiar așa? Să ne distrugi în halul ăsta!? Și la golul doi, a dat pasă la adversar. Unde îți este mintea, mă? Da, și Crețu a greșit la primul gol, dar ce să caute Crețu? Era mingea lui Târnovanu”, a fost concluzia lui Gigi Becali, după Auda – FCSB 4-1.

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Gigi Becali, scandal în direct cu Decebal Rădulescu

Discuția s-a aprins când Decebal Rădulescu l-a întrebat pe omul de afaceri dacă nu are nevoie de un antrenor cu puteri depline la echipă. Interogatoriu care l-a deranjat pe Gigi Becali: „Bine, mă, eu ies din Europa și mă întreabă dacă nu am nevoie de antrenor. Asta e întrebare?”.

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„Păi, da, asta e părerea mea. Nu vezi că nu răspunde. Are nevoie de antrenor”, a replicat Decebal Rădulescu. „Bă, vagabondule! Eu nu mai intru niciodată cu asemenea vagabonzi!”, au fost ultimele cuvinte ale lui Gigi Becali înainte de a închide telefonul.

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Marius Baciu, out de la FCSB?!

Gigi Becali ar putea lua o decizie radicală în următoarele zile. FANATIK a aflat că Marius Baciu ar putea fi dat afară de la FCSB din cauza eliminării ruşinoase din Conference League. Toată lumea din club e nemulţumită de activitatea antrenorului principal.

Jucătorii sunt nemulţumiţi de modul în care se lucrează la antrenamente, echipa neavând nicio idee de joc, iar „dubla” pierdută cu 3-7 în faţa unui adversar modest ar putea pune capac mandatului lui Baciu, numit antrenor pe data de 19 mai.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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