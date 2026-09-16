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FCSB traversează un moment complicat în SuperLiga, iar următoarea etapă poate adânci și mai mult criza formației lui Gigi Becali. După rezultatele din ultima perioadă, cele trei înfrângeri și , roș-albaștrii au ajuns la opt puncte în spatele liderului, iar un nou eșec, coroborat cu victorii pentru Dinamo și Rapid, ar putea duce diferența până la 11 puncte după etapa următoare. În acest context, Marcel Pușcaș a lansat un avertisment dur în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș se teme de un scenariu negru la FCSB, precum cel de la FCU Craiova și Sepsi

i într-un moment în care presiunea crește de la o etapă la alta. Un eventual eșec în Bănie ar putea avea consecințe serioase în clasament, mai ales dacă principalele contracandidate își câștigă meciurile. În scenariul în care FCSB pierde cu Universitatea Craiova, iar Dinamo și Rapid obțin cele trei puncte, formația lui Gigi Becali poate ajunge la 11 puncte distanță de primul loc. Pentru un club obișnuit să lupte an de an pentru titlu, o asemenea diferență atât de devreme în campionat ar reprezenta un motiv serios de îngrijorare.

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Marcel Pușcaș consideră că problemele FCSB-ului nu țin doar de rezultatele obținute pe teren. Fostul conducător din fotbalul românesc a pus sub semnul întrebării strategia clubului și modul în care este gestionat vestiarul, avertizând că nemulțumirile fotbaliștilor pot escalada dacă situația actuală continuă.

„Dacă se continuă cu marea strategie și cu politica asta aiurea, din punctul meu de vedere și al altora, mare minune să nu ajungă în situația lui FCU Craiova și Sepsi. O să se ajungă la saturația jucătorilor, salariile sunt mari, nu au stăpân, nu mai ascultă de nimeni, la haos în vestiar, la dezinteres și la dorința cât mai rapidă de a pleca în altă parte. O să înceapă că – Am 40-50 mii, tot mă ceartă ăsta, tot mă schimbă, tot mă scoate – și uite așa…“, a punctat Marcel Pușcaș.

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Juri Cisotti, analizat și lăudat de Marcel Pușcaș

Marcel Pușcaș a remarcat, totuși, un aspect pozitiv în tabăra celor de la FCSB. Analistul FANATIK s-a arătat impresionat de și modul în care acesta reușește să găsească permanent spațiile libere. Acesta consideră că italianul are o particularitate care îl ajută să rămână implicat în joc chiar și atunci când nu îi ies toate execuțiile

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„Băiatul ăsta, Cissotti, nu are cum să joace rău, m-am uitat în ultimele meciuri. Și când joacă slab tot joacă bine. Tot timpul e demarcat, își caută spații, e inteligent“, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.