Gigi Becali schimbă foaia la FCSB! Ce vrea de la Bîrligea, Tănase și Olaru: „Păi, ce, eu sunt bă cu tine?”

Omul de afaceri e decis să nu le mai permită anumitor jucători să aibă un comportament nesportiv pe teren și a anunțat ce schimbări vrea.

Gigi Becali schimbă foaia la FCSB. Anunțul făcut după ultimele evenimente

Gigi Becali i-a luat la ochi pe 3 dintre cei mai importanți fotbaliști din lot, Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea, acesta din urmă fiind chiar eliminat la partida cu Hermannstadt din cauza că a protestat la decizia arbitrului. Latifundiarul din Pipera nu mai vrea ca jucătorii săi să aibă un comportament agresiv și neadecvat cu arbitrii și a spus ce le interzice acestora.

„Bîrligea nu are voie să mai comenteze. Să dea din cap, să zică mulțumesc, când nu primește. Tănase nu are voie să mai spună cuvântul ăla de prostie pe care îl spune toată ziua. (n.r. ce **** mea) Și Olaru nu mai are voie să zică ‘băăă’. Să spună ‘mă’. Îți dai seama, dacă sunt arbitru, și țipi după mine, ‘băă’, galben direct îți dau. Păi, ce, eu sunt bă cu tine?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

pentru eliminarea de la meciul de la Sibiu. Atacantul celor de la FCSB va fi suspendat pentru un meci, astfel nu va putea să-și ajute colegii la partida cu Petrolul, din runda cu numărul 17, dar va reveni la timp pentru a fi pe gazon la confruntarea de la Constanța, cu Farul.

Gigi Becali e sigur: „FCSB campioană!”

a terminat dialogul într-o notă pozitivă și a spus că tot formația sa va câștiga titlul, după ce le va spulbera pe rivalele din SuperLiga asta chiar dacă acum este la 15 puncte distanță de primul loc, ocupat de Rapid, și la 5 puncte distanță de locul 6, primul care asigură calificarea în play-off, ocupat de Farul Constanța.

„Da, sunt supărați jucătorii. Dar înainte de ce nu s-au gândit? Eu nu sunt supărat când le dau milioane? Că le-am dat 3 milioane de euro premiere. O să vedem, lasă. Rezultatul e esența și concluzia. FCSB, campioana României. Să fiți sănătoși. Tot Giuleștiul va distruge, toată Bănia și tot Ștefan cel Mare”, a mai declarat Gigi Becali.