Gigi Becali, schimbare radicală la FCSB după 1-0 cu Oțelul: „A început să se ascundă. El va juca de acum încolo”. Cum va arăta echipa cu Young Boys și Craiova

Gigi Becali s-a convins după în etapa a 11-a din SuperLiga. Patronul campioanei României a anunțat în direct la TV că Alexandru Stoian îi va lua locul lui Mihai Toma în echipa de start a roș-albaștrilor. Ambii jucători respectă regula U21 impusă de FRF.

Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB-ului cu Young Boys

La scurt timp după ce FCSB a spart gheața și a învins-o pe Oțelul Galați, scor 1-0, Gigi Becali a anunțat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în echipa lui Charalambous. De acum înainte, la meciurile de SuperLiga, jucătorul U21 va fi Alexandru Stoian (17 ani).

Următorul meci al roș-albaștrilor e în etapa a 2-a din Europa League, cu Young Boys. Cum a răspuns latifundiarul din Pipera când a fost întrebat de primul „11”.

„Mare problemă o să avem cu cine jucăm cu Young Boys. În față nu avem problemă, în spate e problema, la fundași. O să joace Baba cu Malcom. Îi avem. În față o să joace Alibec și în linia de trei avem Thiam, Cisotti, David Miculescu, George Popescu, Politic, avem mulți acolo. E posibil să ne consultăm să vedem ce facem cu Olaru. Vreau să joace doar o repriză

Până la Europa stai să prindem play-off. Știți cum faceți voi acum? Avem arbitri în UCL. Păi fotbalul românesc și-a propus să avem arbitri de valoare? Păi noi facem fotbal la FCSB să promovăm jucători să îi trimitem afară? Nu. Aducem jucători care să îi folosească echipa, nu să îi promovăm noi”, a declarat Gigi Becali,

„Va juca Stoian de acum încolo!”

După 1-0 cu Oțelul, Becali a rămas impresionat de Stoian, care a avut două ocazii de gol în repriza a doua. El a intrat la pauză în locul lui Mihai Toma, care a ieșit din grațiile patronului. Stoian are 2 goluri în 10 meciuri la FCSB, spre deosebire de Toma, care n-a punctat niciodată în cele 33 de apariții avute în tricoul roș-albastru.

„Toma are calitate. Numai că a început să fugă de joc. A început să se ascundă de minge și dacă te ascunzi de minge știți ce fac eu. Faptul că a dat aici, că a scăpat acolo, înseamnă tupeu, încredere. Va juca Stoian de acum încolo. Îl bag în bandă. Dacă suntem în avantaj, trece atacant și Miculescu în banda dreaptă”, a adăugat patronul campioanei României.

„Cum să dai vina pe cineva?”

În plus, latifundiarul din Pipera nu a criticat pe nimeni după victoria cu Oțelul. FCSB e acum pe locul 11, cu 10 puncte, la opt lungimi de play-off.

„Când câștigi 3 puncte pe care le aștepți ca aerul și când ai 4 ocazii de gol nu poți da vina pe niciun jucător. Nu ai cum. Mai ai 4 ocazii singur cu portarul. Adversarul nu a avut în repriza secundă nimic, nimic. Sunt și ei oameni. Cum să dai vina pe cineva?”, a continuat Becali.

Cum va arăta FCSB împotriva Universității Craiova

După vizita lui Young Boys Berna, pe Arena Națională va veni Universitatea Craiova. Gigi Becali a dezvăluit ce planuri are pentru meciul cu liderul SuperLigii.

„Stânga-dreapta, David Miculescu-Cisotti. Rămâne numai numărul 10. Numărul 10 e posibil să fie George Popescu. Că ai nevoie de Olaru în meciul cu U Craiova. O să joace și el o repriză, dar cred că va juca George Popescu. Mai e și Politic și Thiam. Nu poți spune că sacrifici Europa. Vreau să câștig meciul. Cum să sacrific? O să intre și Tănase și Thiam și Bîrligea și Olaru. Toți 4 vor intra.

Cu Craiova, Miculescu și Cisotti în benzi. Joi doar o repriză. Poat să fie și cel mai bun de pe teren. Intră Thiam, iese Cisotti. Cisotti și cu David Miculescu ăștia sunt pentru meciurile tari. Și Under 21 o să fie Stoian.

O să vedem ce combinații facem. Poate mă iau după tine (n.r. – Ilie Dumitrescu) și joacă număr 10 Stoian. Poate joacă Olaru joi tot meciul. Nu suntem siguri.

Olaru pe zi ce trece e mai bun și mai bun. Dacă își revine Olaru, nu mi mai stă mie în față nimeni. Dacă bat Craiova să nu mă sunați că ies scântei (n.r. – râde)”, a conchis boss-ul campioanei României.