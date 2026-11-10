Sport

Bogdan Apostu și Bogdan Mara, oamenii cu care Gigi Becali vrea să reconstruiască FCSB

Traian Terzian
10.11.2026 | 19:36
Bogdan Apostu si Bogdan Mara oamenii cu care Gigi Becali vrea sa reconstruiasca FCSB
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Cu cine va colabora Gigi Becali (68 de ani) pentru a aduce jucători la FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Nemulțumit de transferurile făcute în vară, Gigi Becali a anunțat că va aduce alți jucători în iarnă. Cu cine va colabora patronul de la FCSB.
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Gigi Becali (68 de ani) este pus pe fapte mari după o primă parte de sezon modestă făcută de FCSB. Patronul a anunțat că se va ocupa personal de transferurile de jucători în această iarnă și a început colaborarea cu doi rivali în acest sens.

Gigi Becali, colaboratori noi pentru transferurile de jucători de la FCSB

Dezamăgit de achizițiile făcute de FCSB în ultima perioadă, Gigi Becali a hotărât să schimbe strategia de transferuri și a anunțat că este dispus să aducă și zece jucători dacă este nevoie. Pentru achiziționarea noilor fotbaliști, patronul va colabora cu Bogdan Mara (49 de ani) și Bogdan Apostu (44 de ani).

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”Luni mă întâlnesc cu Bogdan Apostu, cu Mara. Ei au făcut selecția și eu mă întâlnesc cu ei. Am vrut pe Mara să-l aduc în club de la început, dar el a zis că nu, mi-a zis că a lucrat. Vreau să văd ce a lucrat, ce jucători.

Trebuie aduși jucători. Dacă e nevoie aduc și zece jucători. Din zece poate nimeresc trei. Nu mă mai gândesc acum la bani, e situația la limită. Nu mă gândesc. Sunt aproape de prăpastie și trebuie să salvez”, a declarat Becali, la Voyo Sport Live.

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Mara și Apostu, rivali de o viață cu Becali

Interesant este faptul că atât Bogdan Mara, cât și Bogdan Apostu, sunt rivali recunoscuți ai lui Gigi Becali. Mara a lucrat ani buni la CFR Cluj, iar din această vară a decis să meargă pe drumul de impresar și chiar a ajutat FCSB. Mai exact, fostul angajat din Gruia a contribuit la transferurile lui Karlo Muhar și Meriton Korenica, deși a refuzat propunerea de a veni să lucreze full-time la formația bucureșteană.

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În ceea ce îl privește pe Apostu, acesta este omul care se ocupă cu transferurile la Corvinul Hunedoara și Gloria Bistrița, echipele care au învins FCSB în decurs de doar nouă zile în această toamnă. El a recunoscut la FANATIK SUPERLIGAaceste victorii i-au adus ”cea mai mare satisfacție” pe plan profesional.

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Ce se întâmplă cu Mihai Stoica

În ciuda faptului că i-a reproșat lui MM Stoica că a ratat transferurile, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că acesta este singurul om care are asigurat locul în club, restul fiind cu toții dispensabili.

Chiar și așa, patronul ”roș-albaștrilor” a făcut deja o modificare în organigramă și l-a adus pe Bogdan Costicea pentru a se ocupa de transferuri, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că fostul scouter șef al Academiei FCSB în perioada 2016-2021 nu a fost primit prea bine de actualii angajați, dar decizia îi aparține.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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