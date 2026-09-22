Sport

Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro!

Gigi Becali are toate motivele să se felicite pentru afacerea făcută în vară. FCSB este tot mai aproape să încaseze încă 3,5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea, după startul excelent de sezon al lui Frosinone.
Mihai Cheleş
22.09.2026 | 21:45
Gigi Becali se felicita Banii sunt in drum spre FCSB 3500000 de euro
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB / Foto: edit Fanatik
ADVERTISEMENT

O statistică interesantă din Serie A le dă mari speranțe roș-albaștrilor că suma va ajunge în conturile clubului în vara lui 2027. Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB la Frosinone în vară, sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2026/2027. Italienii au achitat 1,5 milioane de euro pentru mutarea atacantului român, însă suma totală poate ajunge la 5 milioane de euro.

FCSB, tot mai aproape de cele 3,5 milioane de euro

În contractul dintre cele cluburi există o obligație de cumpărare în valoare de alte 3,5 milioane de euro, care va fi activată dacă Frosinone reușește să rămână în Serie A. Iar după primele cinci etape, Gigi Becali are motive serioase să se gândească deja la încasarea banilor: Frosinone este pe locul 6, cu 10 puncte adunate!

ADVERTISEMENT

De când în Serie A victoria este recompensată cu trei puncte, începând cu sezonul 1994/1995, nicio echipă care a acumulat cel puțin 10 puncte în primele cinci meciuri nu a retrogradat pe criterii sportive la finalul campionatului. Așadar, sunt 32 de ediții de Serie A încheiate fără ca o echipă cu un start atât de bun să „cadă” în liga secundă la final.

Mai mult, recordul de puncte după cinci etape pentru o formație care avea să retrogradeze este de 9 puncte. Pragul a fost atins de Brescia în sezonul 2010/2011, de Empoli în 2024/2025 și de Cremonese în stagiunea 2025/2026. Frosinone a trecut deja peste această bornă și, dacă tradiția ultimelor trei decenii va fi respectată, formația lui Daniel Bîrligea va evolua și în sezonul 2027/2028 în Serie A.

ADVERTISEMENT
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
Digi24.ro
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o

Există, totuși, o excepție în istoria perioadei analizate: Juventus a fost trimisă în Serie B în 2006, în urma scandalului Calciopoli, deși avusese maximum de puncte după primele cinci etape. Totuși, nu a fost vorba despre o retrogradare pe criterii sportive.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus
Digisport.ro
Scandal de proporții: Laurențiu Reghecampf a spus "NU" și va fi dat în judecată!

Ce spun specialiștii?

În plus, conform unui model statistic de simulare realizat de stats.footysim.io, Frosinone are aproximativ 80% șanse să rămână în Serie A și doar 20% risc de retrogradare. Startul excelent a schimbat considerabil traiectoria echipei, care înaintea sezonului era văzută drept una dintre candidatele serioase la revenirea în Serie B.

ADVERTISEMENT

În acest scenariu, clauza din contractul atacantului are șanse foarte mari să fie activată, iar cele 3,5 milioane de euro să intre în conturile FCSB. Adăugate celor 1,5 milioane de euro încasate pentru împrumut, afacerea Bîrligea ar ajunge la 5 milioane de euro.

Punctele echipelor retrogradate în Serie A, între 1995-1997 și 2023-2005, după primele cinci runde:

  • 1994/1995: Genoa (5), Foggia (8), Regianna (2), Brescia (2)
  • 1995/1996: Bari (4), Torino (5), Cremonese (2), Padova (4)
  • 1996/1997: Cagliari (4), Perugia (7), Verona (7), Regianna (2)
  • 2023/2024: Frosinone (8), Sassuolo (6), Salernitana (3)
  • 2024/2025: Empoli (9), Venezia (4), Monza (3)
  • 2025/2026: Cremonese (9), Verona (3), Pisa (2)
Denis Drăguș nu prinde Top 10! Clasamentul actualizat al celor mai valoroși jucători...
Fanatik
Denis Drăguș nu prinde Top 10! Clasamentul actualizat al celor mai valoroși jucători din SuperLiga: U Craiova, campioana absolută
Ioan Ovidiu Sabău, avertisment pentru Gică Hagi înainte de Suedia – România din...
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, avertisment pentru Gică Hagi înainte de Suedia – România din Liga Națiunilor. Care sunt marile pericole
Adevărul din spatele prestațiilor slabe ale lui Istvan Kovacs! Dezvăluirile lui Cristi Balaj:...
Fanatik
Adevărul din spatele prestațiilor slabe ale lui Istvan Kovacs! Dezvăluirile lui Cristi Balaj: „N-am vrut să vorbesc!”
Parteneri
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei de tradiție din România: 'A murit la Revoluție,...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei de tradiție din România: 'A murit la Revoluție, apoi a fost doar o glumă, un surogat, o poșircă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!