Gigi Becali se felicită! Banii sunt în drum spre FCSB: 3.500.000 de euro!

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O statistică interesantă din Serie A le dă mari speranțe roș-albaștrilor că suma va ajunge în conturile clubului în vara lui 2027. Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB la Frosinone în vară, sub formă de împrumut până la finalul sezonului 2026/2027. Italienii au achitat 1,5 milioane de euro pentru mutarea atacantului român, însă suma totală poate ajunge la 5 milioane de euro.

FCSB, tot mai aproape de cele 3,5 milioane de euro

În contractul dintre cele cluburi există . Iar după primele cinci etape, Gigi Becali are motive serioase să se gândească deja la încasarea banilor: Frosinone este pe locul 6, cu 10 puncte adunate!

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De când în Serie A victoria este recompensată cu trei puncte, începând cu sezonul 1994/1995, . Așadar, sunt 32 de ediții de Serie A încheiate fără ca o echipă cu un start atât de bun să „cadă” în liga secundă la final.

Mai mult, recordul de puncte după cinci etape pentru o formație care avea să retrogradeze este de 9 puncte. Pragul a fost atins de Brescia în sezonul 2010/2011, de Empoli în 2024/2025 și de Cremonese în stagiunea 2025/2026. Frosinone a trecut deja peste această bornă și, dacă tradiția ultimelor trei decenii va fi respectată, formația lui Daniel Bîrligea va evolua și în sezonul 2027/2028 în Serie A.

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Există, totuși, o excepție în istoria perioadei analizate: Juventus a fost trimisă în Serie B în 2006, în urma scandalului Calciopoli, deși avusese maximum de puncte după primele cinci etape. Totuși, nu a fost vorba despre o retrogradare pe criterii sportive.

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Ce spun specialiștii?

În plus, conform unui model statistic de simulare realizat de , Frosinone are aproximativ 80% șanse să rămână în Serie A și doar 20% risc de retrogradare. Startul excelent a schimbat considerabil traiectoria echipei, care înaintea sezonului era văzută drept una dintre candidatele serioase la revenirea în Serie B.

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În acest scenariu, clauza din contractul atacantului are șanse foarte mari să fie activată, iar cele 3,5 milioane de euro să intre în conturile FCSB. Adăugate celor 1,5 milioane de euro încasate pentru împrumut, afacerea Bîrligea ar ajunge la 5 milioane de euro.

Punctele echipelor retrogradate în Serie A, între 1995-1997 și 2023-2005, după primele cinci runde: