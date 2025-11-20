Gigi Becali se operează! Ce a pățit patronul de la FCSB

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronal celor de la FCSB, va suferi o intervenție chirurgicală la cervicală, o zonă extrem de sensibilă. Omul de afaceri nu își face însă nici cea mai mică grijă și a spus care a fost singurul sfat primit de la medic înainte de operație.

Gigi Becali ajunge pe masa de operație. Problema cu care se confruntă patronul FCSB

Latifundiarul din Pipera a vorbit tot mai des în ultimii ani despre stilul său sănătos de viață. Gigi Becali alege să consume doar produse bio pentru a nu introduce în organism conservanți sau aditivi care să îi pericliteze sănătatea.

Gigi Becali se laudă că are o stare de sănătate excelentă, deși a ajuns la vârsta de 67 de ani. „Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne dacă nu tai eu animalul. Dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc, dacă nu tai oaia sau mielul, și nu mănânc deloc mezeluri”, spunea omul de afaceri.

Anunțul făcut de Gigi Becali cu o zi înainte de operație

Acum, Gigi Becali se pregătește pentru o intervenție chirurgicală destul de complicată la cervicală. nu are însă nici cea mai mică grijă. E sigur că operația va fi una de succes și nu se teme nici de anestezie.

„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin. De aia eu am 67 de ani, dar inimă de 25 de ani.

Mâine (n.r. joi) mă operez la cervicală. Atunci mi-a zis doctorul să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, miercuri seara, conform

Gigi Becali s-a operat și în urmă cu 4 ani

și acum 4 ani. Atunci, Gigi Becali a suferit o fractură la umăr, iar brațul său a fost imobilizat. El și-a rupt un tendon și a ajuns de urgență la spital pentru a se opera.

„M-am operat la umăr, o operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stângă am făcut operație la tendon. Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt”, explica în 2021 latifundiarul din Pipera.