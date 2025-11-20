Sport

Gigi Becali se operează! Ce a pățit patronul de la FCSB

Zi complicată pentru patronul de la FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri ajunge pe masa de operație. Ce probleme medicale are. Singurul sfat primit de la doctori.
Alex Bodnariu
20.11.2025 | 12:04
Gigi Becali se opereaza Ce a patit patronul de la FCSB
ULTIMA ORĂ
Probleme medicale pentru Gigi Becali. Patronul de la FCSB se operează
ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronal celor de la FCSB, va suferi o intervenție chirurgicală la cervicală, o zonă extrem de sensibilă. Omul de afaceri nu își face însă nici cea mai mică grijă și a spus care a fost singurul sfat primit de la medic înainte de operație.

Gigi Becali ajunge pe masa de operație. Problema cu care se confruntă patronul FCSB

Latifundiarul din Pipera a vorbit tot mai des în ultimii ani despre stilul său sănătos de viață. Gigi Becali alege să consume doar produse bio pentru a nu introduce în organism conservanți sau aditivi care să îi pericliteze sănătatea.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali se laudă că are o stare de sănătate excelentă, deși a ajuns la vârsta de 67 de ani. „Eu cred că e de la mâncare, mănânc foarte sănătos, nu mănânc carne dacă nu tai eu animalul. Dacă nu tai eu vițelul, nu mănânc, dacă nu tai oaia sau mielul, și nu mănânc deloc mezeluri”, spunea omul de afaceri.

Anunțul făcut de Gigi Becali cu o zi înainte de operație

Acum, Gigi Becali se pregătește pentru o intervenție chirurgicală destul de complicată la cervicală. Latifundiarul din Pipera nu are însă nici cea mai mică grijă. E sigur că operația va fi una de succes și nu se teme nici de anestezie.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin. De aia eu am 67 de ani, dar inimă de 25 de ani.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă

Mâine (n.r. joi) mă operez la cervicală. Atunci mi-a zis doctorul să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, miercuri seara, conform Digi Sport.

Gigi Becali s-a operat și în urmă cu 4 ani

Omul de afaceri a trecut printr-o intervenție chirurgicală și acum 4 ani. Atunci, Gigi Becali a suferit o fractură la umăr, iar brațul său a fost imobilizat. El și-a rupt un tendon și a ajuns de urgență la spital pentru a se opera.

ADVERTISEMENT

„M-am operat la umăr, o operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stângă am făcut operație la tendon. Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt”, explica în 2021 latifundiarul din Pipera.

Cine este puștiul îmbrăcat de Bîrligea la intonarea imnului României, pe vremea câinoasă...
Fanatik
Cine este puștiul îmbrăcat de Bîrligea la intonarea imnului României, pe vremea câinoasă de la meciul cu San Marino
Fără cuvinte! Mihai Stoica, lăsat „mască” de dialogul Gigi Becali – Louis Munteanu:...
Fanatik
Fără cuvinte! Mihai Stoica, lăsat „mască” de dialogul Gigi Becali – Louis Munteanu: „Nu l-am vrut niciodată la FCSB”
Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni:...
Fanatik
Motivul uluitor pentru care Ion Țiriac nu mai face sală polivalentă la Otopeni: „Cad rău în fața voastră”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Gigi Becali vrea transfere o vedetă din Liga 1, dar a apărut...
iamsport.ro
Bombă! Gigi Becali vrea transfere o vedetă din Liga 1, dar a apărut un obstacol important
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!