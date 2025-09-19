Gigi Becali se ține de cuvânt: Bîrligea va fi Lăcătuș, Olaru rezervă! Cum arată primul 11 al FCSB la Botoșani. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

19.09.2025 | 12:21
Echipa de start a FCSB pentru meciul de vineri seară cu FC Botoșani. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și i-a schimbat postul lui Daniel Bîrligea în primul 11. Atacantul urmează să evolueze în partea dreaptă a atacului în duelul care deschide etapa cu numărul 10 din SuperLiga.

Cum arată echipa de start a FCSB cu Botoșani! Daniel Bîrligea, în banda dreaptă ca Lăcătuș

Gigi Becali a declarat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că va face modificări în echipa de start a FCSB-ului, iar principala mutare îl va avea ca protagonist pe Daniel Bîrligea. Cristi Coste a dezvăluit în direct că patronul FCSB s-a ținut de cuvânt, iar atacantul va fi „noul Lăcătuș” și va fi utilizat în extrema dreaptă la duelul cu revelația FC Botoșani.

Totodată, Becali a anunțat că Tănase și Olaru nu vor mai fi în același timp pe teren. Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA„Tase” va fi titular contra lui FC Botoșani, în timp ce Darius Olaru va lua loc pe banca de rezerve. Cel din urmă ar urma să intre pe teren în repriza secundă.

Daniel Bîrligea va face echipă în atac cu Florin Tănase, Dennis Politic și Mamadou Thiam. Pentru regula U21, FCSB a ales să mizeze pe Mihai Toma pe postul de fundaș dreapta.

Cristi Coste a anunțat echipa de start a FCSB cu Botoșani: „Șut nu a făcut deplasarea”

„Diseară revin titularii în apărare. Apropo de acest lucru, să vă spun cum va juca FCSB diseară la Botoșani. Târnovanu în poartă. Toma în partea dreaptă, va fi ales titular pentru under. Ngezana cu Mihai Popescu, fundași centrali. 

În stânga va juca tot Pantea. În fața lor va juca Baba Alhassan și cu Mihai Lixandru. Urmează o linie de 3 care ne spune că Gigi Becali se ține de cuvânt, apropo de ce ne-a declarat luni aici la FANATIK SUPERLIGA.

Bîrligea va juca în banda dreaptă. Linia de 3 va fi formată din Bîrligea, Tănase, ca decar, și Politic în stânga. Vârf împins diseară va fi Thiam. Acesta este primul 11 pe care FCSB l-a pregătit pentru FC Botoșani. Mi-e greu să cred că vor mai apărea schimbări de ultimă oră. Darius Olaru rămâne pe bancă. Șut nu este acolo pentru că nu a făcut deplasarea. Nu este în lot”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB: Târnovanu – Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Baba, Lixandru – Bîrligea, Tănase, Politic – Thiam.

Echipa de start a FCSB cu FC Botoșani! Ce se întâmplă cu Bîrligea și Olaru

