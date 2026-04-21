Gigi Becali, sfat pentru Gică Hagi! Jucătorul de la FCSB care nu trebuie să lipsească de la națională: „Cel mai bun român!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.04.2026 | 10:30
După ce Gică Hagi (61 de ani) a fost prezentat oficial drept noul selecționer al României, Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat despre jucătorii de la FCSB pe care i-ar propune „Regelui” pentru convocare. În contextul meciului Farul Constanța – FCSB 2-3, finanțatorul echipei roș-albastre l-a nominalizat din această perspectivă pe Florin Tănase (31 de ani), subliniind că a fost cu adevărat impresionant de prestația avută de mijlocașul ofensiv în partida de la Ovidiu.

Gigi Becali crede că Gică Hagi nu ar avea cum să nu îl convoace pe Florin Tănase la echipa națională

Mai mult, omul de afaceri a transmis că, în opinia sa, jucătorul său ar fi în prezent chiar cel mai bun fotbalist român.  „Părerea mea, ce am văzut și în seara asta, cam cel mai bun jucător român, poate greșesc, este Tănase. Așa cred eu. Adică jucător care organizează jocul la toată echipa. Așa cred eu, poate că mă înșel. Cred mult în el. Eu încep selecția cu Tănase, cred că e cel mai bun jucător român la ora asta. Tot timpul mi-a plăcut de el, dar în seara asta am văzut fotbalist adevărat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport după Farul Constanța – FCSB 2-3. 

Schimb de replici de la distanță între Gigi Becali și Vlad Chiricheș

La polul opus s-a situat Vlad Chiricheș, criticat și de această dată foarte dur de către Gigi Becali: „Era să ce? (n.r. Despre faptul că s-a accidentat Chiricheș) Până la urmă am scăpat de el? (n.r. râde) Nu știu, habar nu am, să îl întreb pe MM (n.r. Mihai Stoica), poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Păi e mai bine. Nu accidentare gravă, dar una ca să scăpăm de el acum. Nu contează acum. Ce rost are? Am câștigat meciul, nu am avut nicio emoție. E bine că s-a întâmplat și asta cu Chiricheș. Să facă ce vrea el (n.r. Mirel Rădoi), eu nu mă bag. Acolo (n.r. la baraj) dacă este îl scot de pe listă (n.r. râde)”. 

La scurt timp, întrebat în mod special despre această chestiune, Chiricheș a venit cu replica: „Ce este de spus? Am încercat să evit, să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător. Dar cred că, în general, în fotbal, nu există recunoștință. E doar următorul meci. Dacă ești bun, toată lumea se bucură, dacă nu, la revedere. Asta face parte din trecutul meu, am jucat la un nivel foarte bun, dar nu contează asta în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta. Am spus-o tot timpul, îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere.

Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi24.ro
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern

Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Îmi e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să îmi spună ce am de făcut. Da, e patronul echipei, poate să mă dea afară. Eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, mă bucur că am fost acolo în echipă. Să vedem, citesc și eu știrile”. 

”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că...
Digisport.ro
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Denis Alibec, dezvăluiri din vestiar după Farul – FCSB 2-3: „Este foarte supărat....
Fanatik
Denis Alibec, dezvăluiri din vestiar după Farul – FCSB 2-3: „Este foarte supărat. Eram 100% siguri”
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fotbalistul adus de urgență: ce contract a...
Fanatik
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe fotbalistul adus de urgență: ce contract a semnat. Update
Peluza Nord Craiova, poziție oficială după scandalul bannerelor de la meciul cu Rapid:...
Fanatik
Peluza Nord Craiova, poziție oficială după scandalul bannerelor de la meciul cu Rapid: „Doar ironii specifice rivalității!”
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Ioan Ovidiu Sabău și-a găsit echipă: 'Vine din vară'
