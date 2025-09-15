Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, sfat pentru Rădoi. „Mirele, dă-l, bă, afară!”. Apoi a dat-o la întors: „Știe că vine nașul și-l paradește”. Exclusiv

Gigi Becali i-a oferit un sfat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lui Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor s-a simțit rău după Universitatea Craiova - Farul 2-0.
15.09.2025 | 16:10
Gigi Becali, sfat pentru Mirel Rădoi după Universitatea Craiova - Farul. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova s-a impus în etapa a 9-a din SuperLiga, scor 2-0 cu Farul Constanța. La finalul duelului, Mirel Rădoi a acuzat niște probleme medicale și nu a venit la declarații. Ce sfat i-a oferit Gigi Becali finului.

Gigi Becali, sfat pentru Rădoi. „Mirele, dă-l, bă, afară!”

În ciuda faptului că s-a impus în fața Farului, Mirel Rădoi s-a simțit rău la finalul partidei. Unul dintre motive a fost comportamentul lui Ștefan Baiaram. Introdus în minutul 73 pe teren, fotbalistul a fost chemat de antrenor la margine în ultimele minute. Rădoi ar fi vrut chiar să îl scoată de pe teren pe Baiaram, însă modificările erau epuizate.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali i-a oferit un sfat lui Rădoi, anume să înlocuiască jucătorii atunci când consideră, asta pentru a nu i se face rău la final. Cât despre declarațiile de aseară, patronul de la FCSB a dat-o la întors și a transmis că tot echipa lui va câștiga campionatul.

„O să îi dau un sfat lui finul meu, lui Rădoi. Băi finule, ai 16 puncte distanță, ai 1-0, pierzi tată un meci. Nu merită să-ți pierzi sănătatea pentru fotbal. 23 tensiune? Păi de ce? Te egala, pierdeai două puncte, un punct la jumătate. Ai atâtea puncte distanță, de ce să te agiți așa?

„Eu o să fiu campion! Mirel știe că vine nașul din urmă și îl paradește”

(n.r. – S-a supărat pe Baiaram) Păi da, dar ați văzut, îl scoți afară! O să scot și eu jucători în minutul 20! Îl dau afară, pe Olaru l-am văzut abia în minutul 15, nu știam că este pe teren!

(n.r. – A vrut să îl scoată pe Baiaram în minutul 90) Așa trebuie să le facă! Bravo lui, așa să facă! Așa trebuie să facă, ca să se învețe minte ca să facă ceea ce spune el. Te scot, dar nu să îmi crească tensiunea.

Am spus aseară lucrul cu play-off-ul (n.r. – că FCSB are emoții de calificare) ca să le fac și eu pe plac la dușmani. Am spus-o ca să se supere și dușmanii. Tot eu o să fiu campion! Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu știe? De ce vrea să facă el un avans mare? Știe că vine nașul din urmă și îl paradește”, a declarat Gigi Becali.

