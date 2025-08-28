Gigi Becali, show ca pe vremuri la FCSB – Aberdeen! S-a dezlănțuit de la pauză. Foto

a făcut show la FCSB – Aberdeen. Patronul campioanei României s-a dezlănțuit încă de la pauză.

Gigi Becali, show la FCSB – Aberdeen pe Arena Națională

Gigi Becali (66 de ani) a venit cu noroc pentru FCSB pe Arena Națională. Campioana României a marcat pe bandă rulantă în poarta lui Aberdeen, în manșa secundă a play-off-ului Europa League.

Deși, la pauză, FCSB o conducea pe Aberdeen doar cu Gigi Becali era deja în extaz. Boss-ul roș-albaștrilor celebra cu pumnii în aer calificarea care era tot mai aproape și și-a făcut timp să le dea autografe fanilor care stăteau fix sub loja lui.

Gigi Becali nu mai fusese pe stadion la un meci al FCSB-ului din 17 mai 2025, de la victoria împotriva Craiovei, obținută în penultima etapă a play-off-ului. La finalul acelei partide, roș-albaștrii au primit trofeul de campioană.

„Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc. Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot! Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League. Mai vedem” , în dimineața meciului FCSB – Aberdeen.

Recitalul a continuat în actul secund

Recitalul roș-albaștrilor a continuat atât pe teren, cât și în lojă. După ieșirea de la cabine, FCSB a mai marcat două goluri. Darius Olaru a reușit „dubla”, în timp ce Adrian Șut l-a învins pe Mitov cu o execuție superbă de la marginea suprafeței de pedeapsă.

În schimb Gigi Becali, care a văzut partida alături de Mihai Stoica, a fost totul numai un zâmbet. Latifundiarul din Pipera s-a descătușat ridicându-se de pe scaun și savurând jocul prestat de echipa sa.

Sezonul trecut, FCSB a avut un parcurs entuziasmant în UEFA Europa League. Campioana României s-a oprit tocmai în optimile de finală, acolo unde a fost eliminată de Lyon, cu scorul general de 7-1.