Gigi Becali, show total după ce s-a urcat pe mașină. Ironii la adresa lui Rotaru și Șucu

Gigi Becali a făcut spectacol după ce s-a urcat pe mașină, ca pe vremuri. Patronul FCSB a ironizat rivalii Rotaru și Șucu. Declarații incendiare
29.08.2025 | 13:07
Gigi Becali show total dupa ce sa urcat pe masina Ironii la adresa lui Rotaru si Sucu
Gigi Becali, reacție fabuloasă la adresa rivalilor din SuperLiga după ce a sărbătorit calificarea în Europa League pe mașină! Foto: Colaj FANATIK

FCSB nu a pus mâna pe lozul cel mare din Champions League, însă l-a prins pe cel mijlociu, din UEFA Europa League. Patronul „roș-albaștrilor” a fost prezent la stadion, lucru ce se întâmplă foarte rar în ultimii ani, iar după victorie a făcut un show de zile mari în fața Arenei Naționale.

Cum a recreat Gigi Becali momentul spectaculos de pe mașină

Euforic după ce FCSB a învins cu 3-0 pe Aberdeen pe Arena Națională, Gigi Becali a făcut show ca pe vremuri. La îndemnul fanilor, care au început să strige la unison „Sus pe mașină!”, patronul „roș-albaștrilor” nu a mai stat pe gânduri și s-a urcat pe bolidul său de sute de mii de euro și a recreat o atmosferă care, în urmă cu 20 de ani, era la ordinea zilei

Replica savuroasă pentru Mihai Rotaru: „Nu poate!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a oferit primele reacții după bucuria din fața Arenei Naționale. Patronul campioanei României a lansat un val de ironii la adresa rivalului din SuperLiga României, Mihai Rotaru, care s-a bucurat, la rândul lui, de calificarea Universității Craiova în UEFA Conference League:

„N-ai văzut? Pac! Pe mașină sus! Să facă și ei ca mine. Rotaru nu poate… trebuie să ai talent. Trebuie să ai mușchi, eu am muls oi toată viața, am putere! Crezi tu că poate să se urce? Pune-l pe Șucu să se urce el pe mașină… dacă n-a muncit, de unde să poată? Trebuie să ai putere să urci pe mașină, să ai elasticitate… Ia urcă-te, mă, tu (n.r. – Horia Ivanovici)”, a spus Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA

Ironia lui Gigi Becali la adresa lui Dan Șucu: „El are Ford cu benă”

Nici Dan Șucu nu a scăpat de glumele lui Gigi Becali. Deși Rapid încă nu s-a calificat în cupele europene, patronul lui FCSB a tras deja concluzia că nici el nu s-ar putea sui pe mașină, deși are un as în mânecă: mașină cu benă.

„Să se urce pe Rolls Royce! Șucu s-ar putea să poată pentru că are Ford cu benă în spate (n.r. – râde). M-am întâlnit cu el… are Ford cu bascultantă în spate. Păi, băi, Dane, tu vrei să te lupți cu mine? Eu merg cu Rolls și tu cu Ford cu benă. Dacă mi-o dai mie, eu nici nu merg cu ea. Mai bine o iau pe jos. Cred că a fost obișnuit, când era mai mic și căra mobilă cu ea și s-a obișnuit așa”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Reacțiile fanilor după gestul patronului FCSB

În timpul show-ului făcut de Gigi Becali pe capota Rolls Royce-ului său, sute de fani au înconjurat bolidul de sute de mii de euro al Latifundiarului din Pipera. O mulțime de telefoane și camere de filmat au fost ațintite asupra bucuriei patronului, care continua să strige „Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League” și să-și facă semnul crucii.

Ce a șocat, de fapt, este faptul că oamenii ce luaseră cu asalt mașina lui Gigi Becali, făceau parte din noua generație, mai exact tinerii ce nu au avut ocazia să vadă live reprezentațiile patronului din urmă cu mai mulți ani.

Câți bani a luat Gigi Becali după calificarea în grupele Europa League

Pentru simpla calificare în UEFA Europa League, FCSB a adus în conturile lui Gigi Becali 4.310.000 de euro, însă campioana României poate să obțină mult mai mulți bani în funcție de performanțele pe care le va reuși în faza ligii și dacă se va califica în primăvara europeană.

Un alt aspect important îl constituie tragerea la sorți, care va avea loc vineri, 29 august, de la ora 14:00. Dacă „roș-albaștrii” vor avea adversari atractivi pentru publicul larg în meciurile de acasă, FCSB poate face o rețetă extraordinară din bilete, așa cum a făcut-o și în stagiunea precedentă.

