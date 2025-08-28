Gigi Becali, show total și haz de necaz după calificarea FCSB-ului în Europa League! S-a urcat pe mașină ca pe vremuri: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”. Video

Omul de afaceri din Pipera a adaptat la noul context celebra sintagmă „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”, dar, pe de altă parte, a făcut haz de necaz pe seama situației din Superliga a echipei sale: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat”.

Gigi Becali, baie de mulțime după FCSB – Aberdeen 3-0: „Asta e zi de 20 de milioane de euro”

Ulterior, finanțatorul clubului roș-albastru s-a urcat, la solicitarea fanilor săi, pe capota mașinii. A salutat mulțimea, și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a coborât destul de rapid, cu anumite dificultăți. Până atunci, Becali s-a referit și la

De asemenea, el a vorbit și despre posibilii adversari din grupa unică și a recunoscut că nu este chiar foarte interesat de acest aspect, așa cum este pe de altă parte Mihai Stoica de exemplu.

„Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat! Mi-am dat seama că sunt foarte agresivi, nu au niciun talent să dea gol, nu au cum să ne bată. I-am zis lui MM că o să ia un roșu. Mi-a zis și Vali Argăseală că a visat el că o să câștigăm la scor. După aia am luat și la TAS 6.400.000. Și atunci am zis că merg.

MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim. Asta acum e zi de 20 de milioane de euro, 6.400.000 pe Coman pe care i-am luat. Mâine este Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, eu m-am născut în ziua cu Sf. Ioan Botezătorul”, a spus la ieșirea de pe Arena Națională după finalul meciului

