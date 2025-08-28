Gigi Becali, show total și haz de necaz după calificarea FCSB-ului în Europa League! S-a urcat pe mașină ca pe vremuri: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva”. Video

Sport
Gigi Becali, show total și haz de necaz după calificarea FCSB-ului în Europa League! S-a urcat pe mașină ca pe vremuri: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva".

Gigi Becali a făcut un adevărat spectacol după FCSB - Aberdeen 3-0! Cum a glumit patronul campioanei României înainte de a se urca pe capota mașinii ca în „vremurile bune”
Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
28.08.2025 | 23:46
Gigi Becali show total si haz de necaz dupa calificarea FCSBului in Europa League Sa urcat pe masina ca pe vremuri Aducetine echipe sa mai batem si noi pe cineva Video
Gigi Becali la finalul meciului FCSB - Aberdeen 3-0.

Omul de afaceri din Pipera a adaptat la noul context celebra sintagmă „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor”, dar, pe de altă parte, a făcut haz de necaz pe seama situației din Superliga a echipei sale: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat”.

Gigi Becali, baie de mulțime după FCSB – Aberdeen 3-0: „Asta e zi de 20 de milioane de euro”

Ulterior, finanțatorul clubului roș-albastru s-a urcat, la solicitarea fanilor săi, pe capota mașinii. A salutat mulțimea, și-a făcut semnul Sfintei Cruci și a coborât destul de rapid, cu anumite dificultăți. Până atunci, Becali s-a referit și la verdictul favorabil primit de la TAS în speța banilor din transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa, subiect despre care FANATIK a scris în exclusivitate în cursul zilei de joi. 

De asemenea, el a vorbit și despre posibilii adversari din grupa unică și a recunoscut că nu este chiar foarte interesat de acest aspect, așa cum este pe de altă parte Mihai Stoica de exemplu.

„Am simțit. Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat! Mi-am dat seama că sunt foarte agresivi, nu au niciun talent să dea gol, nu au cum să ne bată. I-am zis lui MM că o să ia un roșu. Mi-a zis și Vali Argăseală că a visat el că o să câștigăm la scor. După aia am luat și la TAS 6.400.000. Și atunci am zis că merg.

MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție. Hai să ne mai gândim. Asta acum e zi de 20 de milioane de euro, 6.400.000 pe Coman pe care i-am luat. Mâine este Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul, eu m-am născut în ziua cu Sf. Ioan Botezătorul”, a spus Gigi Becali la ieșirea de pe Arena Națională după finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0.

Gigi Becali la finalul meciului FCSB - Aberdeen 3-0

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. 
