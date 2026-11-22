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Gigi Becali a răbufnit după meciul dintre FC Argeș și FCSB! Patronul roș-albaștrilor a intrat în direct la finalul partidei și i-a făcut praf pe jucătorii transferați în ultima perioadă. Omul de afaceri a criticat dur mutările făcute la recomandarea lui MM Stoica și i-a luat la țintă pe Boutoutaou și Ofri Arad.

FCSB s-a încurcat și la Mioveni. Doar o remiză cu FC Argeș

FCSB a dezamăgit din nou în SuperLiga! Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf nu a reușit să treacă de FC Argeș, într-un meci disputat la Mioveni, în etapa a 16-a. Roș-albaștrii au început mai bine și au lovit bara prin Karlo Muhar, în minutul 6, însă jocul ofensiv a lăsat de dorit.

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FCSB a forțat victoria după pauză, însă s-a lovit de un Igor Nikić în mare formă. Portarul piteștenilor a avut mai multe intervenții excelente, inclusiv în fața lui Alexandru Stoian, care a irosit ocazii importante. În ciuda presiunii din ultimele minute, tabela a rămas nemodificată. FCSB a ajuns astfel la trei etape consecutive fără victorie și ocupă locul 9, cu 22 de puncte, la trei lungimi de zona play-off-ului.

Gigi Becali a răbufnit după FC Argeș – FCSB! Atac dur la transferurile făcute de MM Stoica

La finalul meciului, Gigi Becali a intrat în direct și a lansat un atac dur la adresa jucătorilor transferați în ultima perioadă nu și-a ascuns nemulțumirea față de evoluția echipei și i-a luat în colimator pe fotbaliștii aduși la recomandarea lui Mihai Stoica. Boutoutaou și Ofri Arad au fost printre cei criticați de omul de afaceri.

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„Nu există valoare. Dacă era valoare, dădeai gol. Ai mijlocași buni, centrezi, pasezi, dai gol. Ne-a dat Craiova cinci goluri. Aia e valoare. Noi am dormit în ghete și am zis să mai aducă jucători. Mi-au adus pe Arad și Boutoutaou. Ei nu sunt fotbaliști. Am vrut șapte jucători și nu am adus niciunul. Asta e echipa. Am vândut jucători, pe Olaru și Bîrligea, și nu am adus nimic. Mă bucuram să nu-l luăm pe Boutoutaou. Jucam cu altcineva. Acum tot îl încercăm și strică jocul.

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Nu vreau să dau vina pe MM. E optica mea. Cum să dai 1,3 milioane pe un jucător zero? Mai las eu pe cineva de acum încolo să aducă jucători? E cineva mai profesionist decât MM? Dacă cel mai profesionist a făcut așa ceva… Niciodată în viața mea! Nimeni nu decide la ce stăpânesc eu. Nu! De acum încolo o să vedeți. Nimeni, nimeni nu va mai stăpâni echipa asta! Sau, dacă nu, mă retrag. Dacă nu pot să fac, mă retrag și îmi văd de treaba mea. Așa ceva e inadmisibil! Poate scăpăm de Boutoutaou. Vedem.

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Mă enervez singur când mă gândesc la Boutoutaou. E MM la mijloc și nu pot. Are trei ani de contract. E dificil. Nu cred că îi convine. Găsiți oferte! Asta am spus impresarilor. Să-l vindem cu 500.000. Nu mai vedeți vreodată așa jucători la mine. Nu e fotbalist! Dă, bă, pasă! Nu îl mai bag și gata. Se irosesc ocazii. Nu e doar el de vină. Nu există calitate. Azi nici Ricci nu a fost cine știe ce”, a declarat Gigi Becali la