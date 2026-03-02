Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali și-a ales deja adversara pentru barajul de Conference League. „Patimile sunt prea mari”

Gigi Becali și-a făcut deja planul pentru calificarea FCSB-ului în Conference League! Pe cine vrea la baraj
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.03.2026 | 13:17
Gigi Becali sia ales deja adversara pentru barajul de Conference League Patimile sunt prea mari
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a ales scenariul ideal pentru calificarea FCSB-ului în Conference League. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat ce adversar și-ar dori să aibă FCSB în barajul de calificare în Conference League. Campioana en-titre din SuperLiga a ajuns în play-out, iar obiectivul este acum câștigarea acestei faze a campionatului.

Gigi Becali vrea ca FCSB să evite Dinamo și Rapid în barajul pentru Conference League

În cazul în care se va întâmpla acest lucru, iar echipa roș-albastră se va impune în semifinala barajului contra formației de pe locul 2 din play-out, omul de afaceri ar vrea ca formația lui să dea în finala pentru cupele europene peste U Cluj sau CFR Cluj, întrucât consideră că un eventual duel cu Dinamo sau Rapid ar putea fi foarte complicat prin prisma rivalității foarte mari cu aceste echipe.

ADVERTISEMENT

„Nu am, aia o să fie ori Rapid, ori Dinamo, ori CFR-ul. Aș vrea să fie de exemplu U Cluj sau CFR-ul. De ce? Cu Dinamo sau cu Rapid este prea mare înverșunarea, războiul.

Când e război mare, se poate întâmpla orice. Patimile prea mari, se întâmplă orice. Joci la ei, ei gazde. Și așa cel mai bine e să joci cu U Cluj sau CFR, să zicem.

ADVERTISEMENT
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă...
Digi24.ro
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa

Cu Craiova nu ai cum. Ori ia campionatul, ori ia Cupa. Dacă nu ia campionatul, se duce de pe locul 2, deci nu are cum să cadă. Da, cred că ei (n.r. vor lua titlul). Nu e diferență mare, se poate întâmpla orice”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!
Digisport.ro
Speriați de ucraineni, rușii au luat decizia!

Care sunt coordonatele barajului pentru Conference League

FCSB va ajunge în semifinala barajului pentru Conference League și în cazul în care va termina play-out-ul pe locul 2. Primele două clasate din această fază a campionatului vor juca prima dată între ele, dacă ele dețin licența pentru cupele europene, în caz contrar se va merge mai departe în clasament până la primul club aflat în această situație, iar ulterior învingătoarea se va duela cu locul 3 sau locul 4 din play-off, în funcție de anumite aspecte, inclusiv cel legat de cine va câștiga Cupa României în acest sezon. Meciurile se joacă într-o singură manșă, pe terenul echipei mai bine clasate la finalul campionatului.

Gigi Becali și-a făcut planul pentru calificarea FCSB-ului în Conference League

Negocieri de ultimă oră la Dinamo: „Va avea același contract ca și Kopic”....
Fanatik
Negocieri de ultimă oră la Dinamo: „Va avea același contract ca și Kopic”. Exclusiv
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două...
Fanatik
Gigi Becali și FCSB, în play-out! „Vina mea e că am cheltuit două milioane cu Politic și Alibec. Ai mei s-au ghiftuit de bani!”. Câți jucători aduce. Exclusiv
Fotografia de vara trecută a lovit FCSB ca un bumerang: „E ca în...
Fanatik
Fotografia de vara trecută a lovit FCSB ca un bumerang: „E ca în celebrul meci de box. I-a plesnit peste față”. Culisele unui vestiar arogant
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
ȘOCANT: Neluțu Varga cere bani pentru a debloca afacerea de 260 de milioane...
iamsport.ro
ȘOCANT: Neluțu Varga cere bani pentru a debloca afacerea de 260 de milioane de euro: 'Te rog, frate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!