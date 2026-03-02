Gigi Becali și-a ales deja adversara pentru barajul de Conference League. „Patimile sunt prea mari”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a anunțat ce adversar și-ar dori să aibă FCSB în barajul de calificare în Conference League. Campioana en-titre din SuperLiga a ajuns în play-out, iar obiectivul este acum câștigarea acestei faze a campionatului.

Gigi Becali vrea ca FCSB să evite Dinamo și Rapid în barajul pentru Conference League

În cazul în care se va întâmpla acest lucru, iar echipa roș-albastră se va impune în semifinala barajului contra formației de pe locul 2 din play-out, omul de afaceri ar vrea ca formația lui să dea în finala pentru cupele europene peste U Cluj sau CFR Cluj, întrucât consideră că u

„Nu am, aia o să fie ori Rapid, ori Dinamo, ori CFR-ul. Aș vrea să fie de exemplu U Cluj sau CFR-ul. De ce? Cu Dinamo sau cu Rapid este prea mare înverșunarea, războiul.

Când e război mare, se poate întâmpla orice. Patimile prea mari, se întâmplă orice. Joci la ei, ei gazde. Și așa cel mai bine e să joci cu U Cluj sau CFR, să zicem.

Cu Craiova nu ai cum. Ori ia campionatul, ori ia Cupa. Dacă nu ia campionatul, se duce de pe locul 2, deci nu are cum să cadă. Da, cred că ei (n.r. vor lua titlul). Nu e diferență mare, se poate întâmpla orice”, a spus Gigi Becali

Care sunt coordonatele barajului pentru Conference League

FCSB va ajunge în semifinala barajului pentru Conference League și în cazul în care va termina play-out-ul pe locul 2. Primele două clasate din această fază a campionatului vor juca prima dată între ele, dacă ele dețin licența pentru cupele europene, în caz contrar se va merge mai departe în clasament până la primul club aflat în această situație, iar ulterior învingătoarea se va duela cu locul 3 sau locul 4 din play-off, în funcție de anumite aspecte, inclusiv cel legat de cine va câștiga Cupa României în acest sezon. Meciurile se joacă într-o singură manșă, pe terenul echipei mai bine clasate la finalul campionatului.