Sport

Gigi Becali şi-a ales noul favorit de la FCSB, după prestaţia stelară cu Rapid: „Şi-a scos banii în seara asta! Îl mai poate scoate cineva?”

Marian Popovici
24.10.2026 | 23:18
Gigi Becali sia ales noul favorit de la FCSB dupa prestatia stelara cu Rapid Sia scos banii in seara asta Il mai poate scoate cineva
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Gigi Becali şi-a ales noul favorit de la FCSB, după prestaţia stelară cu Rapid: "Şi-a scos banii în seara asta! Îl mai poate scoate cineva?". Sursa: colaj Fanatik
Gigi Becali a fost foarte fericit după FCSB - Rapid 4-1. Deşi a spus că giuleştenii au fost foarte slabi, patronul roş-albaştrilor a fost cucerit de prestaţia jucătorului transferat în această vară.
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FCSB a câştigat cu 4-1 derby-ul cu Rapid, după o repriză secundă entuziasmantă. Aymen Boutoutaou a marcat o „dublă” şi a fost lăudat de Gigi Becali imediat după meci. Patronul FCSB a declarat că atacantul luat de la Sochaux şi-a scos banii doar din acest meci.

Boutoutaou, noul favorit al lui Gigi Becali: „Poate cineva să îl mai scoată din echipă?”

Aymen Boutoutaou a fost criticat după primele luni mai puţin reuşite la roş-albaştri. Gigi Becali a dezvăluit după derby că Reghe i-a cerut să aibă răbdare cu atacantul francez de origine algeriană, pentru că e „jucător de Champions League”:

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„Reghe mi-a zis că Boutoutaou este jucător de Champions League și să am răbdare. Poate cineva să îl mai scoată din echipă acum? El și-a scos banii. Am dat 1,3 milioane pe el și și-a scos banii.

Suporterii mi-au zis: «Nu ne interesează, putem să retrogradăm, dar trebuie să batem Dinamo și Rapid». De asta și-a scos banii. Dacă ne bătea Rapid astăzi, adio campionat! El ne-a dat speranțe. Ne-a ținut în joc pentru campionat”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Gigi Becali, despre jucătorii care l-au nemulţumit: Miculescu, Korenica şi Muhar

Patronul roş-albaştrilor a declarat că nu a avut emoţii nici la pauza meciului, în ciuda faptului că Rapid avea 1-0. Totuşi, Gigi Becali a spus că n-a fost mulţumit de prestaţiile lui Miculescu, Korenica şi Muhar, dar Boutoutaou şi Pădurariu au fost cei mai buni:

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„Mingea a fost la noi tot meciul. Am jucat doar în jumătatea adversă. În prima repriză nu a mers David Miculescu. Nici Korenica nu m-a încântat. Nici Muhar. Au fost excepții. Pădurariu a făcut spectacol! Cel mai bun a fost Boutoutaou.  Eu cred că normal este ca Boutoutaou să fie titular. Nu știu cine iese din primul 11. Nu știu. Reghe are trei victorii. Eu nu mă bag”, a spus patronul roş-albaştrilor.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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