Gigi Becali şi-a ales noul favorit de la FCSB, după prestaţia stelară cu Rapid: „Şi-a scos banii în seara asta! Îl mai poate scoate cineva?”

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, după o repriză secundă entuziasmantă. Aymen Boutoutaou a marcat o „dublă” şi a fost lăudat de Gigi Becali imediat după meci. Patronul FCSB a declarat că atacantul luat de la Sochaux şi-a scos banii doar din acest meci.

Boutoutaou, noul favorit al lui Gigi Becali: „Poate cineva să îl mai scoată din echipă?”

Aymen Boutoutaou a fost criticat după primele luni mai puţin reuşite la roş-albaştri. Gigi Becali a dezvăluit după derby că Reghe i-a cerut să aibă răbdare cu :

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„Reghe mi-a zis că Boutoutaou este jucător de Champions League și să am răbdare. Poate cineva să îl mai scoată din echipă acum? El și-a scos banii. Am dat 1,3 milioane pe el și și-a scos banii.

Suporterii mi-au zis: «Nu ne interesează, putem să retrogradăm, dar trebuie să batem Dinamo și Rapid». De asta și-a scos banii. Dacă ne bătea Rapid astăzi, adio campionat! El ne-a dat speranțe. Ne-a ținut în joc pentru campionat”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Gigi Becali, despre jucătorii care l-au nemulţumit: Miculescu, Korenica şi Muhar

Patronul roş-albaştrilor a declarat că nu a avut emoţii nici la pauza meciului, în ciuda faptului că Rapid avea 1-0. Totuşi, Gigi Becali a spus că n-a fost mulţumit de prestaţiile lui Miculescu, Korenica şi Muhar, dar Boutoutaou şi Pădurariu au fost cei mai buni:

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„Mingea a fost la noi tot meciul. Am jucat doar în jumătatea adversă. În prima repriză nu a mers David Miculescu. Nici Korenica nu m-a încântat. Nici Muhar. Au fost excepții. Pădurariu a făcut spectacol! Cel mai bun a fost Boutoutaou. Eu cred că normal este ca Boutoutaou să fie titular. Nu știu cine iese din primul 11. Nu știu. Reghe are trei victorii. Eu nu mă bag”, a spus patronul roş-albaştrilor.