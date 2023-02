Gigi Becali și-a asumat și public lipsa de inspirație la meciul cu Farul, dezvăluită în Fanatik: ”Cui să reproșez schimbările? Mie!”

FCSB a ratat victoria cu Farul și șansa de a urca pe loc de podium . Însă, opinia generală a fost că soarta meciului a fost decisă și de modificările efectuate în garnitura vicecampioanei.

Gigi Becali, discurs sincer după 2-3 cu Farul: ”E adevărat, am făcut niște greșeli la schimbări”

FCSB o conducea pe Farul cu 2-1 în minutul 90+4. Cu 120 de secunde înainte de încheierea timpului suplimentar de joc. Totul s-a năruit. Au contat determinarea oaspeților, dar și sângele rece al jucătorilor lui Hagi. Ca și erorile jucătorilor vicecampioanei.

Dar nu numai. Sorescu și Edjouma au fost scoși la pauză deși avuseseră prestații consistente. Iar Cordea, care a deschis scorul și a scos penaltyul transformat de Compagno, părăsea terenul, alături de italian, la scurt timp după golul de 2-1. Dintr-un . N-a mai venit telefonul care să le contramandeze.

Mihai Stoica a confirmat că schimbările au fost decise de Becali. Iar FANATIK a dezvăluit, în exclusivitate, că .

Lucru pe care, acum, . ”Nu m-am supărat așa de tare, pentru că a fost un eveniment. Ca ăla când a dat Burcă cu capul, s-a lovit mingea de nisip. La final, m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă.

Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el, dacă lua bătaie. Mai bine așa. După ce am văzut declarația lui, am zis că la el doar fotbalul contează, la mine nu. Așa a vrut Dumnezeu… să nu se mâhnească nașul meu.

Dacă era chestiune de joc, era o problemă, dar noi am controlat tot jocul. Părerea mea e că golul 3 a fost valabil. Plus de asta, am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi.

E adevărat, am făcut niște greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. El a dat și autogolul… și chestiunea aia, dai din partea asta și se duce mingea încolo, a lovit cu tibia.

Așa a fost să fie, nu e problemă. Cui să reproșez schimbările? Mie! (n.r – râde). Păi, îmi reproșez dacă e să-mi reproșez!”, a declarat Gigi Becali.

