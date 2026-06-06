Gigi Becali și-a comparat averea cu cea a acționarilor de la Universitatea Craiova: ”Sunt mai bogat cât toți 10 la un loc. Sunt prea puternic”

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În ciuda faptului că Universitatea Craiova este condusă de zece acționari potenți financiar, Gigi Becali nu se sperie. În stilul său caracteristic, patronul de la FCSB a spus că aceștia nu se pot compara cu el la nivel de avere.

Gigi Becali, ”înțepături” pentru acționarii de la Universitatea Craiova

În ciuda , Gigi Becali a recunoscut că oltenii și-au făcut o echipă extrem de puternică și scopul său în acest moment este să-i distrugă pe ”alb-albaștrii”.

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”(n.r. – plecarea lui Kopic) Eu vorbesc cu voi pentru că îmi place, dar nu mă interesează ce se întâmplă la Dinamo, că pleacă Zeljko Kopic. Mă interesează doar când mă bat cu ei. Singurul lucru care mă interesează e Craiova pentru că e întărită și vreau să o paradesc pe Craiova.

Celelalte nu prea mă interesează în rest. E, mă sperie Craiova! Nu mai pot! Cum să mă sperie Craiova pe mine? (n.r. – 10 acționari) Eu sunt mai bogat cât toți 10 la un loc. Ei toți 10 la un loc nu au averea mea. Nu că sunt limitați financiar, dar sunt eu prea puternic față de ei”, a declarat Becali, la .

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Mihai Rotaru anunță întăriri la Universitatea Craiova

Imediat după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană în SuperLiga, cei zece acționari, în frunte cu Mihai Rotaru, care deține pachetul majoritar, , iar imaginile au fost prezentate la FANATIK SUPERLIGA.

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Apoi, într-o discuție avută cu Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, Rotaru a dezvăluit faptul că în această vară , dar a precizat că nu numai partea financiară este importantă.

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”Sunt persoane low-profile, preferă să nu se vorbească. Sunt cu sufletul alături de Universitatea Craiova și atunci vrem să o lăsăm așa. Trebuie să fac recensământul săptămâna viitoare, pesemne că o să apară unii noi și atunci ne vom updata.

(n.r. – Câți acționari ar urma să mai vină) Doi, trei, patru, cinci, unul, e greu de spus pentru că pot să spun că nu ne interesează doar banii unui acționar. Ne interesează să fie pe tipologia grupului nostru. Oameni care au decență, oameni care iubesc Universitatea, oameni care vor ca Știința să fie mare. Și atunci suntem destul de selectivi aici.

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Fără discuție, noi avem un grup frumos. Nu vreți să știți ce se întâmplă după ce avem un rezultat negativ, sunt certuri pe grup. Dar am stabilit ca de acum încolo timp de 36 de ore, dacă avem un rezultat negativ, nu vorbim între noi. Și am mai stabilit, ca o glumă, că dacă totuși vorbim, unul dintre acționari va avea întotdeauna dreptate”, a spus el.

Rotaru l-a făcut praf pe Gigi Becali

Și tot în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, Mihai Rotaru s-a arătat deranjat de faptul că omologul său de la FCSB este toată ziua la televizor și .

”Nu există nicio relație între mine și Gigi Becali. Dacă până acum 2-3 ani mai discutam la telefon de 3-4 ori pe an, acum nu mai vorbesc cu el, nu mă interesează. Iar eu cu Gigi m-am văzut o singură dată în viața mea.

Consider că avem o becalizare a presei și a societății românești. Asta nu înseamnă ceva rău despre Gigi. El își atinge scopul. ‘Eu așa vreau să fac, voi să fiți slujitorii mei, eu să vorbesc, eu dau lumina’.

Mi se pare că oamenii nu mai știu să își facă meseria și sunt atât de comozi încât singurul efort pe care îl fac e să îl sune pe Gigi. Becalizarea societății românești nu înseamnă că Gigi greșește cu ceva. El își face nebunia. Cei care îl acceptă greșesc. Eu închid televizorul dacă apare Gigi. Dau pe alt program!”, a afirmat acționarul majoritar de la Universitatea Craiova.

Patronul de la FCSB, replică dură pentru Rotaru

Răspunsul nu a întârziat să apară și Gigi Becali l-a pus la punct pe rivalul din Bănie. ”S-a ‘becalizat’ România după împărat. La el este ‘vasilescoidă’ Oltenia (n.r. – de la numele primarului Lia Olguța Vasilescu). O ‘becalizăm’, că Becali e împărat. Dacă ai putere, poți să faci? La ce nu îi convine? Dacă era prieten cu mine se bucura. Înseamnă că e invidios și răutăcios.

El nici măcar Oltenia nu poate să o ‘rotarizeze’. I le dă toate Olguța. Eu le iau, mă războiesc cu statul, cu Armata. Lui îi dă toate Olguța și nici nu poate măcar să ‘rotarizeze’ Oltenia. Și eu becalizez România deși mă războiesc cu Armata.

Ei sunt 10 acolo. Mă bat cu toți 10, cum a fost atunci cu Dinamo, când erau Borcea, Turcu, Nețoiu, puneau pumn peste pumn. Și i-am paradit. Ce să participi mă, la becalizarea României? Nu îți dai seama că e o vorbă penibilă. Becalizează România pentru că îl iubește lumea pe Becali”, a precizat patronul FCSB.