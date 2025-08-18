Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali și-a dat seama de un jucător. „Gata! Nu poate!”. Șumudică i-a dat dreptate în direct: „Credeam că e accidentat”. Exclusiv

Gigi Becali s-a convins de un jucător de la FCSB după remiza cu Rapid, scor 2-2 în SuperLiga. Cum i-a dat dreptate Marius Șumudică după derby-ul de pe Arena Națională.
Răzvan Rădulescu
18.08.2025 | 11:53
Gigi Becali sia dat seama de un jucator Gata Nu poate Sumudica ia dat dreptate in direct Credeam ca e accidentat Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali s-a convins de jucătorul de la FCSB după 2-2 cu Rapid. Foto: colaj Fanatik

FCSB a improvizat în echipa de start la meciul cu Rapid pentru a-și menaja jucătorii în perspectiva „dublei” cu Aberdeen din play-off-ul UEFA Europa League. Dennis Politic, marcator în duelul retur cu Drita, a fost folosit pe postul de vârf, însă nu l-a convins pe patron.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a convins de Politic în postura de vârf la FCSB: „Nu poate nimic”

Deși a marcat recent, Dennis Politic nu se regăsește în totalitate în tricoul celor de la FCSB. În derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, fostul fotbalist al lui Dinamo a fost trecut pe postul de atacant. Randamentul fotbalistului de 25 de ani l-a surprins neplăcut pe Gigi Becali.

„(n.r. experimentul cu Politic atacant?). Nu, nu poate, nu poate nimic”, a fost concluzia clară a lui Gigi Becali. Marius Șumudică i-a dat imediat dreptate patronului roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„Nici nu poate să alerge, are două viteze. Ieri am crezut că e accidentat, nu a ajuns la o minge. Nici nu putea să alerge”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai joacă atacant niciodată”

Mai mult decât atât, Gigi Becali a luat decizia drastică de a nu mai juca la FCSB cu Dennis Politic în poziția de vârf. Patronul campioanei României este pregătit să-l folosească pe Alex Stoian în detrimentul fostului fotbalist din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum...
Digi24.ro
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska

„Nu ați văzut că l-am schimbat imediat? Ce să… Nu aleargă, nu a putut să alerge. S-ar putea să poată, dar n-a putut să alerge, ce zice Șumi, asta este. N-a putut să alerge, el avea viteză, avea forță.

ADVERTISEMENT
Primarul Capitalei, revoltat:
Digisport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"

Nu a putut să le ia fața niciodată, deși era mingea lui. Nu va mai juca atacant, niciodată. Chiar dacă e să joc cu Stoian și tot nu mai joacă Politic atacant”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a decis soarta lui Dennis Politic după Rapid - FCSB 2-2

Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te...
Fanatik
Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te văd iritat dimineața” / Șumudică: „Spune tu dacă m-ai întrerupt”
Laurențiu Reghecampf, ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman. ”Nu e lux,...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman. ”Nu e lux, dar nici război”
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 18 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol total cu invitați de marcă după Rapid – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!