Gigi Becali și-a dat seama de un jucător. „Gata! Nu poate!”. Șumudică i-a dat dreptate în direct: „Credeam că e accidentat”. Exclusiv

FCSB a improvizat în echipa de start la meciul cu Rapid pentru a-și menaja jucătorii în perspectiva . Dennis Politic, marcator în duelul retur cu Drita, a fost folosit pe postul de vârf, însă nu l-a convins pe patron.

Gigi Becali s-a convins de Politic în postura de vârf la FCSB: „Nu poate nimic”

nu se regăsește în totalitate în tricoul celor de la FCSB. În derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, fostul fotbalist al lui Dinamo a fost trecut pe postul de atacant. Randamentul fotbalistului de 25 de ani l-a surprins neplăcut pe Gigi Becali.

„(n.r. experimentul cu Politic atacant?). Nu, nu poate, nu poate nimic”, a fost concluzia clară a lui Gigi Becali. Marius Șumudică i-a dat imediat dreptate patronului roș-albaștrilor.

„Nici nu poate să alerge, are două viteze. Ieri am crezut că e accidentat, nu a ajuns la o minge. Nici nu putea să alerge”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai joacă atacant niciodată”

Mai mult decât atât, Gigi Becali a luat decizia drastică de a nu mai juca la FCSB cu Dennis Politic în poziția de vârf. Patronul campioanei României este pregătit să-l folosească pe Alex Stoian în detrimentul fostului fotbalist din Ștefan cel Mare.

„Nu ați văzut că l-am schimbat imediat? Ce să… Nu aleargă, nu a putut să alerge. S-ar putea să poată, dar n-a putut să alerge, ce zice Șumi, asta este. N-a putut să alerge, el avea viteză, avea forță.

Nu a putut să le ia fața niciodată, deși era mingea lui. Nu va mai juca atacant, niciodată. Chiar dacă e să joc cu Stoian și tot nu mai joacă Politic atacant”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

