Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul politic: „Îl fac să câștige”

Gigi Becali este gata să-i ofere toată susținerea sa lui Călin Georgescu pe plan politic, însă omul de afaceri așteaptă ca fostul candidat la președinție să-și rezolve problemele cu legea. Patronul FCSB și-a schimbat părerea din urmă cu câteva luni.
După ce în urmă cu mai mult timp Gigi Becali spunea despre Călin Georgescu că „bate câmpii”, omul de afaceri a surprins ieșind public și declarându-și admirația pentru omul politic. Mai mult decât atât, el este gata să-i ofere susținere necondiționată după ce Georgescu își va rezolva dosarele în care este anchetat.
„Georgescu este un om drept. Îl mai păcălești, dar când își dă seama că e înșelat… Dacă nu ar avea demnitatea asta, oamenii nu s-ar mai uita la el. A simțit că e păcălit, înșelat, și s-a retras. Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. (…)
Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta. Eu o să încerc să fac să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat”, a declarat Gigi Becali la România TV.
În urmă cu jumătate de an, când România era în fața unui eveniment extrem de important, și anume alegerea noului președinte, Gigi Becali a oferit diverse declarații despre cel ce a devenit candidatul surpriză. Călin Georgescu a câștigat neașteptat turul I și a intrat în turul II alături de Elena Lasconi, însă alegerile au fost anulate.
Gigi Becali spunea în acea perioadă că Georgescu are „demoni”, însă că l-ar vota oricum în cazul unei finale cu Elena Lasconi: „Am zis că asta ne mai trebuie, să mai avem și un președinte demonizat, asta spun eu. Eu n-am spus nimic de la mine. Eu, ce cred, cum v-am spus cu vaccinul: nu vă vaccinați!, acum spun și cu Georgescu. Eu cred că are demoni, o să râdeți, dar o să vedem dacă așa este sau nu”, spunea Gigi Becali, conform sursei citate anterior.
„Eu l-am susținut imediat atunci (n.r. în noiembrie 2024), acum două luni, când într-adevăr… și acum dacă ar fi vorba dintre el și Lasconi, normal că l-aș susține tot pe el”, a mai spus omul de afaceri.