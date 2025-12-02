Sport

Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul politic: „Îl fac să câștige”

Gigi Becali îl susține pe Călin Georgescu. Ce l-a făcut pe patronul FCSB să își schimbe părerea și ce convorbire a anunțat cu omul politic, fost candidat la Președinția României.
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 12:30
Gigi Becali sia declarat public sustinerea pentru Calin Georgescu De ce sia schimbat parerea despre omul politic Il fac sa castige
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali este gata să-l susțină pe Călin Georgescu dacă acesta își va rezolva problemele cu legea. Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali este gata să-i ofere toată susținerea sa lui Călin Georgescu pe plan politic, însă omul de afaceri așteaptă ca fostul candidat la președinție să-și rezolve problemele cu legea. Patronul FCSB și-a schimbat părerea din urmă cu câteva luni.

Gigi Becali și-a declarat susținerea pentru Călin Georgescu. Ce l-a făcut să-și schimbe părerea despre el

După ce în urmă cu mai mult timp Gigi Becali spunea despre Călin Georgescu că „bate câmpii”, omul de afaceri a surprins ieșind public și declarându-și admirația pentru omul politic. Mai mult decât atât, el este gata să-i ofere susținere necondiționată după ce Georgescu își va rezolva dosarele în care este anchetat.

„Georgescu este un om drept. Îl mai păcălești, dar când își dă seama că e înșelat… Dacă nu ar avea demnitatea asta, oamenii nu s-ar mai uita la el. A simțit că e păcălit, înșelat, și s-a retras. Eu cred că are o strategie de viitor. Tot capitalul pe care îl are ar trebui să îl speculeze. (…)

Eu o să vorbesc cu el. O să-l mai las puțin, dar apoi o să vorbesc cu el, dar mai întâi să rezolve cu dosarele, să terminăm bâlciul ăsta. Eu o să încerc să fac să se salveze și să câștige și politic, și din punct de vedere al libertății. O să încerc să fac asta până la un moment dat”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Ce a spus Gigi Becali în trecut despre Călin Georgescu

În urmă cu jumătate de an, când România era în fața unui eveniment extrem de important, și anume alegerea noului președinte, Gigi Becali a oferit diverse declarații despre cel ce a devenit candidatul surpriză. Călin Georgescu a câștigat neașteptat turul I și a intrat în turul II alături de Elena Lasconi, însă alegerile au fost anulate.

Gigi Becali spunea în acea perioadă că Georgescu are „demoni”, însă că l-ar vota oricum în cazul unei finale cu Elena Lasconi: „Am zis că asta ne mai trebuie, să mai avem și un președinte demonizat, asta spun eu. Eu n-am spus nimic de la mine. Eu, ce cred, cum v-am spus cu vaccinul: nu vă vaccinați!, acum spun și cu Georgescu. Eu cred că are demoni, o să râdeți, dar o să vedem dacă așa este sau nu”, spunea Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

„Eu l-am susținut imediat atunci (n.r. în noiembrie 2024), acum două luni, când într-adevăr… și acum dacă ar fi vorba dintre el și Lasconi, normal că l-aș susține tot pe el”, a mai spus omul de afaceri.

