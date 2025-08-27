Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când am jucat la ei, aveam 3 titulari lipsă”

FCSB este în fața celui mai important meci din acest debut de sezon. Campioana României o întâlnește pe Aberdeen în returul play-off-ului UEFA Europa League, după 2-2 în Scoția. Gigi Becali este de părere că echipa sa se va califica fără probleme,

Gigi Becali nu are nicio frică înainte de FCSB – Aberdeen: „Nu au jucători valoroși”

Cu același optimism debordant cu care a obișnuit pe toată lumea, Gigi Becali s-a arătat lipsit de orice dubiu înainte de meciul crucial din play-off-ul Europa League. FCSB o întâlnește pe Aberdeen într-un meci cu o miză de multe milioane de euro.

Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, deși Britanicii au egalat până la final, dar acest lucru nu îl sperie pe patronul „roș-albaștrilor”:

„(n.r. – Poate arăta mai bine Aberdeen?) Nu pot arăta pentru că joacă în deplasare, nu pot arăta mai mult decât în Scoția. Dacă aveau ceva mai mult, ar fi trebuit să arate acolo, când jucam la ei acasă și aveam 3 titulari lipsă.

E o echipă puternică, de forță, au arătat forță, dar nu au jucători valoroși și tehnici, care să controleze un meci în deplasare. Nu au tehnica necesară. Ei au arătat forță, presing, putere foarte multă, au alergat mult, dar nu au arătat tehnică, să te paseze să te facă praf. (n.r. – Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?”, a declarat Gigi Becali la .

Va fi Ngezana apt pentru FCSB – Aberdeen?

Conform spuselor lui Mihai Stoica pentru , Siyabonga Ngezana a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și era incert înaintea partidei cu scoțienii: „Încă nu ne-a venit rezultatul RMN-ului pentru Ngezana… a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și prezența sa e pusă sub semnul întrebării”, spunea conducătorul „roș-albaștrilor”.

În urma intervenției de miercuri după-amiază, Gigi Becali a părut destul de sigur că stoperul sud-african va fi pe teren, veste extrem de importantă pentru fanii campioanei României.