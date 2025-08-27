Sport

Gigi Becali și-a dezvăluit asul din mânecă înainte de FCSB – Aberdeen: „Când am jucat la ei, aveam 3 titulari lipsă”

Lui Gigi Becali nu îi este teamă de Aberdeen! Patronul lui FCSB consideră că scoțienii nu au valoarea necesară pentru a câștiga la București. Pe cine se bazează în meciul de joi
FANATIK
27.08.2025 | 16:03
Gigi Becali sia dezvaluit asul din maneca inainte de FCSB Aberdeen Cand am jucat la ei aveam 3 titulari lipsa
ULTIMA ORĂ

FCSB este în fața celui mai important meci din acest debut de sezon. Campioana României o întâlnește pe Aberdeen în returul play-off-ului UEFA Europa League, după 2-2 în Scoția. Gigi Becali este de părere că echipa sa se va califica fără probleme, deși a mai avut această opinie și înaintea meciului cu Shkendija.

Gigi Becali nu are nicio frică înainte de FCSB – Aberdeen: „Nu au jucători valoroși”

Cu același optimism debordant cu care a obișnuit pe toată lumea, Gigi Becali s-a arătat lipsit de orice dubiu înainte de meciul crucial din play-off-ul Europa League. FCSB o întâlnește pe Aberdeen într-un meci cu o miză de multe milioane de euro.

Campioana României a condus cu 2-0 în Scoția, deși a jucat în „10” din minutul 39, în urma eliminării lui Juri Cisotti. Britanicii au egalat până la final, dar acest lucru nu îl sperie pe patronul „roș-albaștrilor”:

„(n.r. – Poate arăta mai bine Aberdeen?) Nu pot arăta pentru că joacă în deplasare, nu pot arăta mai mult decât în Scoția. Dacă aveau ceva mai mult, ar fi trebuit să arate acolo, când jucam la ei acasă și aveam 3 titulari lipsă.

E o echipă puternică, de forță, au arătat forță, dar nu au jucători valoroși și tehnici, care să controleze un meci în deplasare. Nu au tehnica necesară. Ei au arătat forță, presing, putere foarte multă, au alergat mult, dar nu au arătat tehnică, să te paseze să te facă praf. (n.r. – Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Va fi Ngezana apt pentru FCSB – Aberdeen?

Conform spuselor lui Mihai Stoica pentru Prima Sport, Siyabonga Ngezana a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și era incert înaintea partidei cu scoțienii: „Încă nu ne-a venit rezultatul RMN-ului pentru Ngezana… a primit o lovitură în timpul meciului cu FC Argeș și prezența sa e pusă sub semnul întrebării”, spunea conducătorul „roș-albaștrilor”.

În urma intervenției de miercuri după-amiază, Gigi Becali a părut destul de sigur că stoperul sud-african va fi pe teren, veste extrem de importantă pentru fanii campioanei României.

1.42 este cota BETANO pentru „1 solist” în meciul FCSB - Aberdeen
